BGR советует большинству пользователей не покупать дорогие SSD

Журналисты BGR призвали большинство пользователей не тратиться на дорогие SSD. В заметке на сайте медиа они объяснили, что топовые накопители не дают заметного выигрыша в обычных задачах, хотя стоят заметно дороже.

Передовые модели накопителей работают по стандарту PCIe 5.0 с протоколом M.2 NVMe и развивают скорость чтения более 14 000 МБ/с. В тестах такие диски почти не ускорили запуск операционной системы и видеоигр по сравнению с устройствами на 4.0 и 3.0. По словам специалистов, «предыдущее поколение NVMe-накопителей и так справляется с этими повседневными задачами практически мгновенно».

Серьезная скорость нужна только для профессиональных сценариев — при больших объемах данных и высоких нагрузках. Если нужен лишь второй диск под большую библиотеку, издание советует присмотреться к обычному жесткому диску, но для операционной системы лучше оставить SSD.

Ранее блогер под ником UFD Tech обращал внимание на компьютеры с малым объемом оперативной памяти. Из-за нехватки RAM система чаще обращается к накопителю, что негативно сказывается на его ресурсе.