В 2027 году на линии Набережных Челнов и Нижнекамска выйдут трамваи без водителей. О запуске эксперимента на форуме Kazan Digital Week — 2026 объявил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. Полигоном для искусственного интеллекта выбрали промышленное Закамье, а не столицу республики: города возводились по четкому градостроительному принципу, и трамвайные пути там проложены по выделенным коридорам, что упрощает обучение автопилота.

Пока Закамье готовится к беспилотникам, Казань в 2027 году начнет масштабный ремонт рельсовой сети. Из 138 километров путей 85,6 километра безнадежно устарели — некоторые участки лежат с 1970-х годов. Из-за износа инфраструктуры напряжение в сети падает до 300 вольт вместо положенных 600, что выводит из строя электронику современных вагонов. На первый этап программы столица получит 3 миллиарда рублей, которые направят на обновление 25 километров путей и контактной сети по маршруту №4 от улицы Комиссара Габишева до остановки «Сады».

Параллельно в республике модернизируют подвижной состав: установка белорусских кузовов «БКМ Холдинг» на отремонтированные старые тележки обходится в 45,4 миллиона рублей за вагон вместо 67–87 миллионов за новый трамвай. До 2030 года в Закамье планируют обновить 72 вагона, а до конца 2026 года Набережные Челны и Нижнекамск получат по 11 капитально отремонтированных трамваев. Тестировать беспилотники в Татарстане начнут в 2027 году сразу в трех городах, включая Казань, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

По мнению вице-президента международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта Александра Морозова, полный беспилот на общественном транспорте внедрят в последнюю очередь — автоматика пока не способна заменить человека в нештатных ситуациях. Главная проблема отрасли — дефицит кадров: необходимый уровень зарплаты водителя должен составлять 110–120 тысяч рублей в месяц, а на конечных станциях нужны теплые туалеты и горячая вода. Эксперт также советует использовать открытые шпалы вместо плитки, синхронизировать остановки со светофорами и внедрить единый стандарт платформ, как в Челябинске.