Технологии

Скопировал текст, а вставить уже нечего: почему телефон сам очищает буфер обмена

Дима Кошкин Автор статьи
Почему скопированный текст исчезает из буфера ...

ПроКазань

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Скопировали адрес, номер телефона или длинный фрагмент текста, переключились в другое приложение — а пункта с нужным содержимым уже нет. Кажется, будто смартфон самовольно удалил данные.

Такое действительно возможно. Буфер обмена на телефоне не предназначен для постоянного хранения информации, а современные системы и клавиатуры могут автоматически удалять скопированные данные ради конфиденциальности.

Скопированное не хранится вечно

На Android поведение зависит от версии системы и клавиатуры. Например, Android предусматривает автоматическое удаление данных из системного буфера обмена через некоторое время. Кроме того, собственную историю скопированного может вести клавиатура.

В Gboard можно открыть раздел буфера обмена прямо на панели клавиатуры. Важные фрагменты там можно закреплять, чтобы они не исчезали вместе с обычной историей.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Буфер обмена я бы вообще не использовал как временный блокнот. Если текст понадобится через несколько часов, надежнее сразу сохранить его в заметках. Особенно это касается адресов, важных номеров и больших фрагментов текста».

На iPhone привычной истории может не быть

В стандартной клавиатуре iPhone нет отдельного списка из десятков ранее скопированных фрагментов, как в некоторых Android-клавиатурах. Обычно система работает с текущим содержимым буфера, поэтому рассчитывать на него как на долговременное хранилище не стоит.

При этом вставка может не сработать и по другой причине: новое копирование заменило предыдущий фрагмент. Достаточно случайно скопировать одно слово или ссылку, чтобы прежний текст перестал быть текущим содержимым буфера.

Проверьте клавиатуру

Если раньше история скопированного была доступна, а затем внезапно исчезла, проверьте именно клавиатуру. После обновления, смены приложения клавиатуры или изменения его настроек функция буфера могла отключиться.

Не стоит устанавливать первое попавшееся приложение для постоянного хранения буфера: скопированные данные могут содержать пароли, адреса и другую личную информацию. Для важных текстов безопаснее использовать обычные заметки, а буфер обмена оставить для короткого переноса информации между приложениями.

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