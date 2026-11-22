Международный фестиваль национальных культур «Россия-Восток» – «Восточный базар в Казани» за пять лет объединил представителей 65 национальных культур из 42 стран мира. Об этом заявил генеральный продюсер фестиваля Рифат Фаттахов на заключительном гала-концерте.

По его словам, культура в современных условиях приобретает особое значение, поскольку способна объединять людей из разных стран и национальных культур. «Говорят, что культура – это мягкая сила. Когда мы говорим о мягкой силе, имеем в виду что-то трепетное, нежное. Международный фестиваль „Россия-Восток“ – „Восточный базар в Казани“ в течение пяти лет подтверждает, что это не совсем точное выражение», – отметил Фаттахов.

Он подчеркнул, что фестиваль объединяет людей не через официальные предписания, а посредством музыки, песен и эмоций. «Сегодня „Восточный базар“ собирает вокруг себя не через указания, не через приказы, не через директивы, а через песни, музыку, эмоции, души и сердца людей. А люди, когда вместе, – это огромная сила. Значит, в сегодняшних условиях культура – это очень жесткая сила», – добавил генеральный продюсер.

Фаттахов также поблагодарил артистов из разных регионов России и зарубежных стран, которые приехали в Казань для участия в фестивале, а также зрителей и всех, кто поддерживал проект на протяжении пяти лет. В заключительном гала-концерте приняла участие официальная делегация Республики Союз Мьянма во главе с заместителем министра культуры страны У Эй Туном.