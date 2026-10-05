Технологии

Bluetooth-наушники отключаются сами через несколько минут: что проверить до полного сброса

Дима Кошкин Автор статьи
Почему Bluetooth-наушники сами отключаются от т...

ПроКазань

Подписаться на Дзен.канал

Музыка играет нормально, а через несколько минут наушники внезапно теряют связь со смартфоном. После повторного подключения ситуация повторяется. Сбрасывать гарнитуру до заводских настроек сразу не стоит — сначала можно исключить несколько более простых причин.

Одна из них — нестабильное питание. Причем проверить стоит не только заряд самих наушников, но и то, действительно ли оба полностью заряжаются в футляре.

Начните с заряда

Посмотрите уровень батареи каждого наушника. Если один из них показывает заметно меньше второго, очистите сухой мягкой салфеткой зарядные контакты и убедитесь, что наушник правильно садится в кейс.

После полной зарядки снова проверьте соединение. Если отключения прекратились, проблема могла быть связана именно с недостаточным зарядом.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Перед сбросом я бы подключил наушники к другому телефону хотя бы на 15–20 минут. Если связь там не обрывается, вероятнее искать причину в настройках первого смартфона, а не в самой гарнитуре».

Наушники могут переключаться на другое устройство

Некоторые модели умеют работать сразу с несколькими устройствами. Если рядом находится ноутбук, планшет или второй телефон, с которым гарнитура уже была сопряжена, она может пытаться переключить соединение.

Для проверки временно отключите Bluetooth на остальных устройствах поблизости и оставьте только смартфон.

Также откройте настройки Bluetooth и убедитесь, что наушники действительно остаются подключенными в момент пропадания звука. Иногда соединение не разрывается — проблема возникает только с воспроизведением в конкретном приложении.

Проверьте обновления

Если у производителя наушников есть фирменное приложение, через него может быть доступно обновление прошивки. На смартфоне также стоит проверить системные обновления и выполнить обычную перезагрузку.

Удаление сопряжения и повторное подключение можно оставить на следующий этап. Полный сброс самих наушников имеет смысл делать уже после этих проверок и строго по инструкции конкретной модели.

Если гарнитура отключается через одинаковый промежуток времени на нескольких телефонах даже после полной зарядки, причина, скорее всего, находится на стороне самих наушников. В таком случае постоянные сбросы настроек вряд ли решат проблему.

Может быть интересно:

  1. Смартфон тормозит только во время зарядки: причина может скрываться совсем не в аккумуляторе
  2. Уведомление мелькнуло и исчезло: где в телефоне найти все пропущенные оповещения
  3. Смартфон перестал сам подключаться к домашнему Wi-Fi: одна настройка могла незаметно измениться
  4. Телефон перестал вибрировать при звонках: одна случайно отключенная функция меняет все
  5. Звонки начали пропадать каждый вечер: почему телефон сам включает режим «Не беспокоить»

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В РПЦ объяснили, чем опасно прикосновение к покойнику

Не у нас

день назад

Священник РПЦ рассказа, считается ли грехом рукоблудие

избавиться от клопов в квартире москва

Технологии

день назад

Redmi Headphones Neo: первые полноразмерные наушники Xiaomi за 4 тыс. рублей

Технологии

день назад

Уведомление мелькнуло и исчезло: где в телефоне найти все пропущенные оповещения

цветное окрашивание спб в Санкт-Петербурге

Интересно

7 часов назад

Беззубов раскрыл, как прошли последние минуты Соседова после падения

Технологии

день назад

Премию «Глобальная энергия» за 2026 год получили три исследователя

Технологии

день назад

Смартфон перестал сам подключаться к домашнему Wi-Fi: одна настройка могла незаметно измениться
Новости Татарстана
16 часов назад

Днем в Татарстане до +11 градусов, дождь и мокрый снег отступят

Прогноз погоды в Татарстане на 5 октября: потеп...

Новости Казани

3 часа назад

Власти Казани направили свыше 184 млн рублей на поддержку педагогов

Не у нас

3 часа назад

В РПЦ объяснили, когда похороны можно отложить

Не у нас

3 часа назад

Священники РПЦ уточнили, когда интимная связь считается грехом

Не у нас

3 часа назад

Уфологи перечислили зоны аномальной активности НЛО в России
МегаФон: ёмкость аккумулятора не определяет вре...
Технологии
17 часов назад

МегаФон: ёмкость аккумулятора не определяет время работы смартфона

Не у нас

4 часа назад

Священник РПЦ назвал признаки приближения конца света

Не у нас

4 часа назад

В РПЦ разъяснили, грех ли интимная связь между бывшими супругами

Технологии

6 часов назад

Наушники подключены, а звук все равно идет из телефона: где спрятан выбор источника звука
Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году