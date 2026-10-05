Bluetooth-наушники отключаются сами через несколько минут: что проверить до полного сброса

Музыка играет нормально, а через несколько минут наушники внезапно теряют связь со смартфоном. После повторного подключения ситуация повторяется. Сбрасывать гарнитуру до заводских настроек сразу не стоит — сначала можно исключить несколько более простых причин.

Одна из них — нестабильное питание. Причем проверить стоит не только заряд самих наушников, но и то, действительно ли оба полностью заряжаются в футляре.

Начните с заряда

Посмотрите уровень батареи каждого наушника. Если один из них показывает заметно меньше второго, очистите сухой мягкой салфеткой зарядные контакты и убедитесь, что наушник правильно садится в кейс.

После полной зарядки снова проверьте соединение. Если отключения прекратились, проблема могла быть связана именно с недостаточным зарядом.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Перед сбросом я бы подключил наушники к другому телефону хотя бы на 15–20 минут. Если связь там не обрывается, вероятнее искать причину в настройках первого смартфона, а не в самой гарнитуре».

Наушники могут переключаться на другое устройство

Некоторые модели умеют работать сразу с несколькими устройствами. Если рядом находится ноутбук, планшет или второй телефон, с которым гарнитура уже была сопряжена, она может пытаться переключить соединение.

Для проверки временно отключите Bluetooth на остальных устройствах поблизости и оставьте только смартфон.

Также откройте настройки Bluetooth и убедитесь, что наушники действительно остаются подключенными в момент пропадания звука. Иногда соединение не разрывается — проблема возникает только с воспроизведением в конкретном приложении.

Проверьте обновления

Если у производителя наушников есть фирменное приложение, через него может быть доступно обновление прошивки. На смартфоне также стоит проверить системные обновления и выполнить обычную перезагрузку.

Удаление сопряжения и повторное подключение можно оставить на следующий этап. Полный сброс самих наушников имеет смысл делать уже после этих проверок и строго по инструкции конкретной модели.

Если гарнитура отключается через одинаковый промежуток времени на нескольких телефонах даже после полной зарядки, причина, скорее всего, находится на стороне самих наушников. В таком случае постоянные сбросы настроек вряд ли решат проблему.

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