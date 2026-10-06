Телефон перестал открывать ссылки в нужном приложении: почему они внезапно уходят в браузер

Раньше ссылка на видео сразу запускала приложение, адрес открывался в картах, а публикация — в социальной сети. Теперь те же ссылки отправляют в браузер, хотя нужная программа установлена на смартфоне.

Часто причина не в самой ссылке. Система хранит правила, определяющие, каким приложениям разрешено открывать определенные веб-адреса. После обновления или изменения настроек такая привязка может сбиться.

На Android проверьте открытие ссылок

На Android найдите нужную программу в разделе приложений и откройте ее параметры по умолчанию. В зависимости от производителя пункт может называться «Открывать по умолчанию», «Открытие ссылок» или похожим образом.

Проверьте, разрешено ли приложению открывать поддерживаемые ссылки. Не стоит сразу сбрасывать настройки всех программ — сначала посмотрите параметры именно того приложения, которое перестало запускаться.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для проверки я бы взял одну и ту же ссылку и открыл ее из двух разных мест, например из мессенджера и заметок. Если проблема возникает только в одном приложении, причина может быть в его встроенном браузере, а не в системных настройках телефона».

Виноват может быть встроенный браузер

Мессенджеры, соцсети и другие приложения нередко открывают сайты внутри собственного окна. В этом случае система может даже не получить обычную команду на запуск другого приложения.

Поищите в меню страницы команду вроде «Открыть в браузере» или «Открыть во внешнем приложении». Названия различаются в зависимости от программы.

На iPhone механизм работает иначе

В iOS переход из веб-ссылки в установленное приложение во многом зависит от того, поддерживает ли сам сервис соответствующие универсальные ссылки. Отдельного системного списка, где пользователь вручную назначает приложение для каждого сайта, как на некоторых Android-смартфонах, нет.

Если проблема появилась только с одним сервисом, проверьте обновление его приложения и попробуйте открыть ссылку из другого источника. Переустанавливать программу стоит только после более простых проверок, особенно если внутри нее хранятся локальные данные.

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