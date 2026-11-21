Ко Дню матери испеку булочки «Карамельные завитки»: мягкое тесто, ореховая начинка и нежная глазурь вместо покупных сладостей
ПроКазань
Аромат свежей домашней выпечки способен сделать обычное чаепитие настоящим праздником. Особенно если на столе появляются мягкие булочки с ореховой начинкой, золотистой карамелью и нежной сливочной глазурью. «Карамельные завитки» получаются пышными, ароматными и напоминают любимые десерты из хорошей пекарни.
Такие булочки станут приятным угощением ко Дню матери. Их можно испечь всей семьёй, красиво разложить на блюде и подать к чаю. А сочетание сливочного теста, хрустящих орехов и сладкой глазури наверняка понравится любителям домашней выпечки.
Какие продукты понадобятся
На 12 булочек:
Для теста:
пшеничная мука — 450 г;
молоко — 220 мл;
сухие быстродействующие дрожжи — 7 г;
сахар — 60 г;
сливочное масло — 60 г;
яйцо — 1 шт.;
соль — ½ ч. л.
Для начинки:
грецкие орехи — 120 г;
коричневый сахар — 90 г;
сливочное масло — 50 г;
молотая корица — 1 ч. л.
Для глазури:
сливочный творожный сыр — 100 г;
сахарная пудра — 50 г;
молоко — 1–2 ст. л.;
ванильный сахар — ½ ч. л.
Для более насыщенного вкуса можно использовать смесь грецких орехов и фундука.
Как приготовить мягкое дрожжевое тесто
Молоко подогрейте примерно до 35–38 °C. Оно должно быть приятно тёплым, но не горячим.
В глубокой миске соедините молоко, сахар, яйцо и растопленное, слегка остывшее сливочное масло. Перемешайте венчиком.
Добавьте дрожжи, соль и постепенно всыпьте просеянную муку. Замесите мягкое тесто. Вымешивайте его около 8–10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным.
Не стоит добавлять слишком много муки: тесто должно оставаться нежным и лишь слегка липнуть к рукам.
Переложите его в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 60–90 минут. За это время объём должен увеличиться примерно вдвое.
Как сделать ароматную ореховую начинку
Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде в течение 3–4 минут, затем остудите и порубите ножом.
Мягкое сливочное масло смешайте с коричневым сахаром и корицей. Должна получиться густая ароматная паста.
Добавьте измельчённые орехи и тщательно перемешайте.
Коричневый сахар при выпекании частично растворится в масле и создаст насыщенный карамельный вкус.
Как сформировать «Карамельные завитки»
Подошедшее тесто слегка обомните и переложите на присыпанную мукой поверхность.
Раскатайте в прямоугольник размером примерно 35 × 45 см.
Равномерно распределите ореховую начинку, оставив около 2 см свободного края.
Сверните тесто в плотный рулет, начиная с длинной стороны.
Разрежьте рулет на 12 одинаковых частей.
Выложите завитки срезом вверх в форму, смазанную маслом, оставляя между ними небольшие промежутки.
Накройте полотенцем и оставьте ещё на 25–30 минут для повторного подъёма.
За время расстойки булочки станут заметно пышнее и немного увеличатся в размере.
Как испечь булочки до золотистой корочки
Разогрейте духовку до 180 °C.
Поставьте форму на средний уровень и выпекайте 25–30 минут. Готовые завитки должны приобрести красивый золотистый оттенок, а тесто в центре — полностью пропечься.
Если верх начинает слишком быстро темнеть, накройте форму фольгой.
После выпекания оставьте булочки на 10 минут. Они немного остынут, но сохранят приятное тепло.
Как приготовить нежную сливочную глазурь
В небольшой миске соедините творожный сыр, сахарную пудру и ванильный сахар.
Добавьте столовую ложку молока и перемешайте венчиком до гладкости. Если глазурь получилась слишком густой, влейте ещё немного молока.
Нанесите её на тёплые булочки с помощью ложки или кондитерской лопатки.
Глазурь слегка растает, проникнет между завитками и сделает выпечку особенно нежной.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: чтобы булочки оставались мягкими, не передерживайте их в духовке и обязательно дайте тесту хорошо подняться перед выпеканием. А для более выраженного карамельного вкуса добавьте в начинку щепотку соли — она подчеркнёт сладость коричневого сахара и аромат орехов.
Как разнообразить рецепт
С пеканом. Замените грецкие орехи пеканом. Его мягкий маслянистый вкус отлично сочетается с карамелью.
С яблоками. Добавьте к ореховой начинке половину небольшого яблока, нарезанного мелкими кубиками. Предварительно удалите лишний сок.
С шоколадом. Посыпьте начинку 40 г мелко нарезанного тёмного шоколада.
С апельсиновой цедрой. Добавьте немного свежей цедры в глазурь, чтобы придать десерту лёгкий цитрусовый аромат.
Как красиво подать ко Дню матери
Выложите готовые булочки на большое блюдо или деревянную сервировочную доску.
Сверху можно добавить немного измельчённых орехов и тонкие полоски карамельного соуса.
Для праздничного чаепития дополните угощение свежими ягодами и любимым чаем мамы.
Особенно аппетитно «Карамельные завитки» выглядят, когда глазурь ещё слегка блестит, а между слоями теста заметна ореховая начинка.
Можно ли приготовить заранее
Тесто можно замесить вечером, дать ему немного подняться и убрать в холодильник на ночь в закрытой ёмкости. Утром останется сформировать булочки, дождаться повторного подъёма и испечь.
Готовую выпечку без глазури можно хранить в закрытом контейнере при комнатной температуре около суток.
Булочки со сливочной глазурью следует хранить в холодильнике при температуре не выше +4 °C. Перед подачей их можно немного согреть, а глазурь при желании добавить после подогрева.
«Карамельные завитки» — домашний десерт, который не требует редких продуктов, но получается по-настоящему праздничным. Мягкое тесто, ароматная ореховая начинка и нежная глазурь создают сочетание, ради которого хочется собраться всей семьёй за одним столом.
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