Аромат свежей домашней выпечки способен сделать обычное чаепитие настоящим праздником. Особенно если на столе появляются мягкие булочки с ореховой начинкой, золотистой карамелью и нежной сливочной глазурью. «Карамельные завитки» получаются пышными, ароматными и напоминают любимые десерты из хорошей пекарни.

Такие булочки станут приятным угощением ко Дню матери. Их можно испечь всей семьёй, красиво разложить на блюде и подать к чаю. А сочетание сливочного теста, хрустящих орехов и сладкой глазури наверняка понравится любителям домашней выпечки.

Какие продукты понадобятся

На 12 булочек:

Для теста:

пшеничная мука — 450 г;

молоко — 220 мл;

сухие быстродействующие дрожжи — 7 г;

сахар — 60 г;

сливочное масло — 60 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.

Для начинки:

грецкие орехи — 120 г;

коричневый сахар — 90 г;

сливочное масло — 50 г;

молотая корица — 1 ч. л.

Для глазури:

сливочный творожный сыр — 100 г;

сахарная пудра — 50 г;

молоко — 1–2 ст. л.;

ванильный сахар — ½ ч. л.

Для более насыщенного вкуса можно использовать смесь грецких орехов и фундука.

Как приготовить мягкое дрожжевое тесто

Молоко подогрейте примерно до 35–38 °C. Оно должно быть приятно тёплым, но не горячим.

В глубокой миске соедините молоко, сахар, яйцо и растопленное, слегка остывшее сливочное масло. Перемешайте венчиком.

Добавьте дрожжи, соль и постепенно всыпьте просеянную муку. Замесите мягкое тесто. Вымешивайте его около 8–10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным.

Не стоит добавлять слишком много муки: тесто должно оставаться нежным и лишь слегка липнуть к рукам.

Переложите его в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 60–90 минут. За это время объём должен увеличиться примерно вдвое.

Как сделать ароматную ореховую начинку

Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде в течение 3–4 минут, затем остудите и порубите ножом.

Мягкое сливочное масло смешайте с коричневым сахаром и корицей. Должна получиться густая ароматная паста.

Добавьте измельчённые орехи и тщательно перемешайте.

Коричневый сахар при выпекании частично растворится в масле и создаст насыщенный карамельный вкус.

Как сформировать «Карамельные завитки»

Подошедшее тесто слегка обомните и переложите на присыпанную мукой поверхность. Раскатайте в прямоугольник размером примерно 35 × 45 см. Равномерно распределите ореховую начинку, оставив около 2 см свободного края. Сверните тесто в плотный рулет, начиная с длинной стороны. Разрежьте рулет на 12 одинаковых частей. Выложите завитки срезом вверх в форму, смазанную маслом, оставляя между ними небольшие промежутки. Накройте полотенцем и оставьте ещё на 25–30 минут для повторного подъёма.

За время расстойки булочки станут заметно пышнее и немного увеличатся в размере.

Как испечь булочки до золотистой корочки

Разогрейте духовку до 180 °C.

Поставьте форму на средний уровень и выпекайте 25–30 минут. Готовые завитки должны приобрести красивый золотистый оттенок, а тесто в центре — полностью пропечься.

Если верх начинает слишком быстро темнеть, накройте форму фольгой.

После выпекания оставьте булочки на 10 минут. Они немного остынут, но сохранят приятное тепло.

Как приготовить нежную сливочную глазурь

В небольшой миске соедините творожный сыр, сахарную пудру и ванильный сахар.

Добавьте столовую ложку молока и перемешайте венчиком до гладкости. Если глазурь получилась слишком густой, влейте ещё немного молока.

Нанесите её на тёплые булочки с помощью ложки или кондитерской лопатки.

Глазурь слегка растает, проникнет между завитками и сделает выпечку особенно нежной.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: чтобы булочки оставались мягкими, не передерживайте их в духовке и обязательно дайте тесту хорошо подняться перед выпеканием. А для более выраженного карамельного вкуса добавьте в начинку щепотку соли — она подчеркнёт сладость коричневого сахара и аромат орехов.

Как разнообразить рецепт

С пеканом. Замените грецкие орехи пеканом. Его мягкий маслянистый вкус отлично сочетается с карамелью.

С яблоками. Добавьте к ореховой начинке половину небольшого яблока, нарезанного мелкими кубиками. Предварительно удалите лишний сок.

С шоколадом. Посыпьте начинку 40 г мелко нарезанного тёмного шоколада.

С апельсиновой цедрой. Добавьте немного свежей цедры в глазурь, чтобы придать десерту лёгкий цитрусовый аромат.

Как красиво подать ко Дню матери

Выложите готовые булочки на большое блюдо или деревянную сервировочную доску.

Сверху можно добавить немного измельчённых орехов и тонкие полоски карамельного соуса.

Для праздничного чаепития дополните угощение свежими ягодами и любимым чаем мамы.

Особенно аппетитно «Карамельные завитки» выглядят, когда глазурь ещё слегка блестит, а между слоями теста заметна ореховая начинка.

Можно ли приготовить заранее

Тесто можно замесить вечером, дать ему немного подняться и убрать в холодильник на ночь в закрытой ёмкости. Утром останется сформировать булочки, дождаться повторного подъёма и испечь.

Готовую выпечку без глазури можно хранить в закрытом контейнере при комнатной температуре около суток.

Булочки со сливочной глазурью следует хранить в холодильнике при температуре не выше +4 °C. Перед подачей их можно немного согреть, а глазурь при желании добавить после подогрева.

«Карамельные завитки» — домашний десерт, который не требует редких продуктов, но получается по-настоящему праздничным. Мягкое тесто, ароматная ореховая начинка и нежная глазурь создают сочетание, ради которого хочется собраться всей семьёй за одним столом.

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