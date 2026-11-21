Куриное филе часто получается суховатым, особенно если запекать его в духовке без соуса. Но стоит добавить внутрь сочную грибную начинку и немного сыра, как привычное мясо превращается в праздничное горячее блюдо. «Снежные кармашки» получаются нежными внутри, с аппетитной золотистой корочкой снаружи.

Такое угощение отлично подойдёт для новогоднего стола. Кармашки удобно готовить порционно, а начинку можно сделать заранее. При разрезании внутри обнаруживается ароматная смесь шампиньонов и расплавленного сыра.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

куриное филе — 4 шт. по 180–220 г;

шампиньоны — 250 г;

твёрдый сыр — 150 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

сметана — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

панировочные сухари — 60 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сладкая паприка — ½ ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для начинки лучше использовать сыр, который хорошо плавится: гауду, моцареллу для пиццы или российский.

Как приготовить грибную начинку

Шампиньоны нарежьте небольшими кубиками, лук мелко порубите. Разогрейте на сковороде столовую ложку растительного масла и обжарьте лук до прозрачности.

Добавьте грибы и готовьте 7–10 минут, пока не испарится лишняя жидкость. Посолите, поперчите и положите измельчённый чеснок. Перемешайте и снимите с огня.

Когда грибы остынут, добавьте натёртый сыр и сметану. Начинка должна получиться густой, чтобы её было удобно распределять внутри филе.

Как сформировать «Снежные кармашки»

Куриное филе обсушите бумажными полотенцами. Острым ножом сделайте сбоку каждого куска глубокий продольный надрез, не прорезая мясо насквозь. Должен получиться карман.

Слегка посолите и поперчите филе снаружи и внутри, добавьте немного паприки.

Разделите грибную начинку на четыре части и наполните ею подготовленные кармашки. Не укладывайте слишком много смеси, иначе сыр начнёт вытекать при запекании.

Закрепите открытые края деревянными зубочистками.

Как сделать румяную корочку

Подготовьте три неглубокие тарелки: с мукой, взбитым яйцом и панировочными сухарями. Каждый кармашек аккуратно обваляйте в муке, затем окуните во взбитое яйцо. Покройте поверхность панировочными сухарями, слегка прижимая их ладонью. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Слегка сбрызните или смажьте панировку оставшимся растительным маслом. Отправьте в духовку, разогретую до 190 °C, примерно на 25–35 минут.

Время зависит от размера и толщины филе. Курица готова, когда температура в самой толстой части мяса достигает 74 °C.

Для более золотистой корочки в последние 2–3 минуты можно включить верхний нагрев, внимательно следя, чтобы панировка не подгорела.

После духовки дайте кармашкам постоять 5 минут и только затем удалите зубочистки.

Как сохранить курицу сочной

Главный секрет — не передерживать мясо в духовке. Если филе небольшое, проверять готовность стоит уже через 25 минут.

Грибную начинку обязательно нужно остудить перед добавлением сыра. Иначе он начнёт плавиться ещё до запекания, а масса станет слишком жидкой.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: чтобы корочка получилась особенно хрустящей, замените половину обычных панировочных сухарей сухарями панко. Они создают более воздушную панировку и хорошо подрумяниваются в духовке. При этом смазывать поверхность маслом нужно совсем немного.

Чем можно разнообразить начинку

Если хочется более насыщенного вкуса, добавьте к грибам немного мелко нарезанного обжаренного бекона.

Для нежной сливочной начинки замените часть твёрдого сыра творожным.

Любителям зелени понравится вариант с измельчённым шпинатом или укропом. А небольшое количество сладкого болгарского перца сделает начинку ярче на разрезе.

С чем подавать на праздничный стол

«Снежные кармашки» красиво смотрятся на большом блюде с веточками укропа и помидорами черри. Перед подачей можно разрезать один кармашек пополам, чтобы показать гостям сочную грибную начинку.

В качестве гарнира подойдут картофельное пюре, запечённые овощи или лёгкий салат из свежих огурцов.

Особенно удачно блюдо сочетается со сметанным соусом с чесноком и зеленью.

Можно ли приготовить заранее

Грибную начинку можно сделать за день до праздника и хранить в закрытом контейнере в холодильнике.

Куриные кармашки удобно наполнить за несколько часов до приготовления. Держите их в холодильнике при температуре не выше +4 °C, а панируйте непосредственно перед отправкой в духовку.

Запекать блюдо лучше перед подачей: так сыр останется мягким, а корочка — хрустящей.

«Снежные кармашки» — простой способ превратить куриное филе в красивое праздничное горячее. Нежное мясо, ароматные грибы, расплавленный сыр и румяная корочка делают блюдо сытным и аппетитным, а приготовление не требует сложных кулинарных приёмов.

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