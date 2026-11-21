На совещании в Доме правительства Татарстана Рустам Минниханов поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником, который отмечается 21 ноября. Глава республики отметил высокий профессионализм работников налоговой системы, которых в регионе насчитывается порядка 2,2 тысячи человек.

Минниханов подчеркнул важность налоговых органов, пополняющих бюджет республики и страны. По его словам, мобилизуется более 2 триллионов рублей налоговых сборов, страховых взносов и иных платежей. От своевременного поступления средств в бюджетную систему напрямую зависит выполнение социальных обязательств государства перед гражданами: обеспечение обороноспособности страны, общественного порядка, реализация государственных и муниципальных полномочий.

Глава республики отдельно поздравил ветеранов-налоговиков. Ранее Минниханов вручил госнаграды рабочим Казанского моторостроительного производства, назвав объединение символом инженерной славы России и Татарстана.