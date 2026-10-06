Клавиатура внезапно уехала в угол экрана: какой режим включился одним случайным движением

Открываете мессенджер, а привычная клавиатура вдруг стала маленькой и прижалась к левому или правому краю экрана. Клавиши на месте, печатать можно, но кажется, будто интерфейс внезапно сломался.

Чаще всего ничего не произошло. На смартфоне случайно включился режим управления одной рукой — он специально уменьшает клавиатуру, чтобы до всех букв можно было дотянуться большим пальцем.

Как вернуть клавиатуру на место

На Android способ зависит от установленной клавиатуры. В Gboard режим одной руки можно найти через панель инструментов клавиатуры. После его включения появляются кнопки, позволяющие переместить клавиши на другую сторону или вернуть полноразмерный вариант.

У клавиатур других производителей расположение этих элементов может отличаться. Ищите значок режима одной руки или откройте дополнительные функции прямо над клавишами.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если клавиатура уменьшилась, но все кнопки продолжают нормально работать, я бы первым делом искал режим одной руки. Это гораздо вероятнее сбоя экрана или приложения, особенно если клавиши аккуратно прижались к одному краю».

На iPhone есть похожая функция

На iPhone клавиатуру тоже можно сдвинуть к левому или правому краю. Такой режим удобно случайно включить через меню выбора клавиатуры.

Чтобы вернуть обычный размер, можно нажать стрелку рядом с уменьшенной клавиатурой. Другой вариант — открыть меню клавиатуры и выбрать центральное расположение.

Если клавиатура не уменьшилась, а «плавает»

На некоторых Android-смартфонах есть еще один похожий режим — плавающая клавиатура. Она превращается в небольшое окно, которое можно перемещать по экрану.

В таком случае нужно отключить именно плавающий режим в меню клавиатуры. Сбрасывать настройки телефона, очищать данные приложения или переустанавливать клавиатуру для этого не требуется.

Если клавиатура внезапно стала меньше, первым делом посмотрите на ее форму: аккуратно прижалась к краю — вероятен режим одной руки, свободно перемещается по экрану — скорее всего, включен плавающий режим.

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