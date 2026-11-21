Казанский «Рубин» в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги уверенно переиграл действующего чемпиона страны «Зенит» со счетом 3:1. Уже к 30-й минуте хозяева вели 2:0: отличились Ульви Бабаев и защитник Игор Вуячич. После перерыва бразилец Луис Энрике головой замкнул подачу Педро с углового, сократив отставание, но точку в матче поставил Велдин Ходжа.

Болельщики казанцев в клубном канале «Рубина» бурно празднуют успех и благодарят исполняющего обязанности главного тренера Олега Кузьмина, возглавившего команду меньше месяца назад. «Как же воскрес „Рубин“ при Олеге Александровиче!» — пишут фанаты, выражая надежду, что Кузьмина утвердят на посту главного тренера.

Победе казанцев радуются и поклонники других клубов, недолюбливающие петербургскую команду. «Казанцы, вся страна говорит „спасибо“ за светлую субботу!» — комментируют болельщики «Спартака», ЦСКА и других команд. Даже фанат «Зенита» поздравил «Рубин» с победой, отметив, что с его командой «творится какая-то чертовщина».

После этого тура «Рубин» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком, а «Зенит» с 31 очком сохраняет лидерство. Следующий матч казанцы проведут 25 ноября против «Родины».