Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Олег Кузьмин обратился к футболистам после победы над московским «Спартаком». Видеообращение опубликовала пресс-служба клуба.

Кузьмин признался, что гордится командой и рад хорошей игре и результату. Он подчеркнул, что впереди еще три матча сезона, и призвал игроков сохранить текущий настрой, а также поздравил всех с победой. Тренировка команды запланирована на завтра в 11:00.