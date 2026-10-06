Телефон начал исправлять нормальные слова на странные: где отключить слишком умную автозамену

Пишете одно слово, нажимаете пробел — и смартфон тут же заменяет его совсем другим. Особенно раздражает, когда клавиатура начинает «исправлять» фамилии, названия городов, профессиональные термины или привычные сокращения.

Обычно проблема не в сенсоре и не в самом телефоне. За такие замены отвечает экранная клавиатура, которая использует автокоррекцию и собственный словарь.

Сначала найдите настройки клавиатуры

На Android путь зависит от производителя телефона и используемой клавиатуры. Проще всего открыть системные настройки и воспользоваться поиском по словам «автозамена», «автокоррекция» или «клавиатура».

Например, в Gboard нужные параметры находятся среди настроек исправления текста. Там можно отключить автоматическую замену, сохранив при этом подсказки слов.

На iPhone откройте «Настройки» — «Основные» — «Клавиатура». Здесь отдельно управляются автокоррекция, предиктивный набор и другие функции ввода.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы не отключал сразу все подсказки клавиатуры. Для начала достаточно убрать именно автоматическое исправление: варианты слов останутся над клавиатурой, но телефон перестанет самостоятельно подменять уже набранное».

Клавиатура могла запомнить ошибку

Иногда странная замена появляется после того, как пользователь несколько раз сам ввел необычный вариант. Некоторые клавиатуры обучаются на вводимом тексте и со временем начинают предлагать или подставлять выученные слова.

Если проблема возникает только с одним конкретным словом, попробуйте удалить ошибочный вариант из подсказок, если ваша клавиатура это позволяет. Также проверьте пользовательский словарь и созданные сокращения.

Проверьте выбранный язык

Автокоррекция может вести себя непредсказуемо, если активировано несколько языков или выбран не тот язык ввода. Поэтому при массовых странных исправлениях стоит проверить языки клавиатуры.

Сбрасывать всю клавиатуру или очищать ее данные сразу не нужно: вместе с этим могут исчезнуть выученные слова и персональные настройки. Сначала отключите автозамену и проверьте словарь — чаще всего этого достаточно, чтобы вернуть контроль над набираемым текстом.

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