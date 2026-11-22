Опыт Нижнекамска в сфере городского хозяйства оценили на федеральном уровне: проект «Центр управления жилищно-коммунальным и городским хозяйством» включили в сборник лучших муниципальных практик России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Руководитель городского департамента ЖКХ Денис Баландин представил разработку на II Всероссийском форуме-выставке «Большие решения малой Родины» в составе делегации Татарстана. Мероприятие собрало около 800 участников из разных регионов страны, которые обмениваются успешными решениями, уже применяемыми в городах и районах.

Попадание в федеральный сборник стало признанием эффективности нижнекамского подхода и открыло возможность изучить удачные практики других территорий для дальнейшего развития городского хозяйства.