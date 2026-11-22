Молочные коржики с золотистыми краями и нежной серединкой многие помнят ещё со школьных времён. В советских столовых и буфетах их продавали за считаные копейки, а особенно вкусными они казались со стаканом холодного молока. Сегодня такую выпечку легко повторить дома из самых обычных продуктов.

Главный секрет коржиков — мягкое тесто, небольшая толщина и короткое время выпекания. Если всё сделать правильно, снаружи появится аппетитная хрустящая корочка, а внутри выпечка останется нежной и рассыпчатой.

Какие продукты понадобятся

На 12–14 коржиков:

пшеничная мука — 400 г;

сахар — 180 г;

молоко — 100 мл;

сливочное масло — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

разрыхлитель — 10 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Для смазывания понадобится ещё один яичный желток и чайная ложка молока.

Это домашний вариант молочных коржиков по мотивам советской рецептуры. Для наиболее близкого к знакомому вкуса результата лучше использовать обычное сливочное масло без ароматических добавок.

Как приготовить тесто для советских коржиков

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.

В небольшой кастрюле соедините молоко и сахар. Нагревайте на слабом огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Кипятить смесь не нужно.

Остудите молочный сироп до комнатной температуры.

В глубокой миске разотрите мягкое сливочное масло с яйцом и ванильным сахаром. Постепенно влейте остывший сироп и перемешайте.

Муку соедините с разрыхлителем и солью. Частями добавьте сухую смесь к жидким ингредиентам.

Замесите мягкое однородное тесто. Оно должно быть пластичным и почти не липнуть к рукам. Долго вымешивать его не нужно, иначе готовые коржики могут получиться плотными.

Как сформировать коржики

Присыпьте рабочую поверхность небольшим количеством муки. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 7–8 мм.

С помощью круглой формы с волнистыми краями вырежьте коржики диаметром 9–10 см. Если специальной формы нет, подойдёт обычный стакан или небольшая миска.

Обрезки теста соберите, аккуратно соедините и снова раскатайте.

Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, оставляя между ними небольшое расстояние.

Желток смешайте с чайной ложкой молока и тонким слоем смажьте поверхность коржиков.

Сколько выпекать коржики

Разогрейте духовку до 200 °C.

Поставьте противень на средний уровень и выпекайте коржики примерно 10–13 минут. Точное время зависит от духовки и толщины теста.

Готовая выпечка должна приобрести светло-золотистый оттенок. Края могут быть чуть темнее середины.

Не ждите, пока коржики станут полностью коричневыми. При длительном выпекании они теряют характерную мягкость и становятся сухими.

После духовки оставьте их на противне на 5 минут, затем переложите на решётку.

Почему коржики получаются жёсткими

Самая распространённая ошибка — слишком большое количество муки. Если тесто получилось мягким, не стоит дополнительно забивать его мукой ради удобства раскатывания.

Вторая причина — длительное вымешивание. В отличие от дрожжевого теста, песочное тесто для коржиков не требует продолжительной работы.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: чтобы получить мягкую серединку и слегка хрустящие края, раскатывайте тесто не тоньше 7 мм и вынимайте коржики из духовки сразу после появления лёгкого золотистого цвета. Горячая выпечка может казаться слишком мягкой, но по мере остывания её структура станет плотнее.

Как разнообразить знакомый рецепт

Для более выраженного сливочного вкуса можно добавить в тесто немного натуральной ванили.

Если хочется получить хрустящую сахарную корочку, перед выпеканием слегка посыпьте заготовки крупным сахаром.

А любителям ореховой выпечки понравится вариант с небольшим количеством измельчённого арахиса, которым можно посыпать коржики перед отправкой в духовку.

Однако для классического вкуса лучше оставить рецепт без дополнительных начинок и посыпок.

Как хранить домашние коржики

Полностью остывшую выпечку переложите в контейнер с плотной крышкой. При комнатной температуре в сухом прохладном месте коржики сохраняют приятную текстуру примерно 2–3 дня.

Если хочется вернуть им ощущение свежей выпечки, достаточно слегка подогреть коржики перед подачей.

Особенно вкусными они получаются с молоком, какао или горячим чаем.

Домашние молочные коржики — один из тех простых десертов, для которых не нужны дорогие ингредиенты и сложные кулинарные приёмы. Нежная серединка, золотистые края и знакомый сливочно-ванильный аромат делают их отличным дополнением к семейному чаепитию.

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