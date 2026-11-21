С начала 2026 года в Татарстане временно приостановлена деятельность 53 объектов общепита и торговли продуктами. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина на совещании в Доме правительства.

Причиной стали нарушения санитарных требований: 73% проверенных проб готовой еды не соответствовали нормам. Среди типичных проблем — отсутствие необходимых помещений и оборудования, неправильная организация производства и несоблюдение условий хранения продуктов.

Речь идет о роллах, салатах и готовых блюдах с гарниром, часть которых произведена в других регионах России. По итогам мониторинга наложены штрафы на 565 тысяч рублей, а также приняты решения о прекращении действия семи деклараций.