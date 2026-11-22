Из обычной красной чечевицы можно приготовить необычную закуску, которая давно популярна в турецкой кухне. Мерджимек кёфтеси — нежные котлетки без мяса, яиц и молочных продуктов. Их делают из чечевицы, мелкого булгура, ароматных специй и свежей зелени, а подают с лимоном и хрустящими листьями салата.

Несмотря на название, жарить такие котлетки не нужно. Масса приобретает нужную плотность благодаря чечевице и булгуру, а после охлаждения легко держит форму. Получается сытное блюдо с лёгкой кислинкой и насыщенным пряным вкусом.

Какие продукты понадобятся

На 18–20 небольших котлеток:

красная чечевица — 200 г;

мелкий булгур — 120 г;

вода — 550–600 мл;

репчатый лук — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

паста из сладкого красного перца — 1 ст. л. (по желанию);

оливковое масло — 3 ст. л.;

зелёный лук — 4–5 перьев;

петрушка — небольшой пучок;

лимонный сок — 2 ст. л.;

молотая паприка — 1 ч. л.;

молотый кумин — ½ ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для подачи понадобятся листья салата и дольки лимона.

Важно использовать именно мелкий булгур, предназначенный для кёфте. Крупный булгур может не успеть размягчиться без дополнительной варки.

Как подготовить чечевицу

Красную чечевицу тщательно промойте под холодной водой и переложите в кастрюлю с толстым дном.

Залейте водой, доведите до кипения и варите на слабом огне примерно 15–20 минут. Чечевица должна полностью развариться и превратиться в густую мягкую массу.

Если жидкость испаряется слишком быстро, добавьте немного горячей воды.

Снимите кастрюлю с огня, всыпьте мелкий булгур и тщательно перемешайте. Накройте крышкой и оставьте на 20–25 минут.

За это время булгур впитает оставшуюся влагу, набухнет и соединится с чечевицей.

Как приготовить ароматную заправку

Лук очистите и нарежьте очень мелкими кубиками.

Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжаривайте лук около 5–7 минут до мягкости.

Добавьте томатную пасту, а при желании — пасту из сладкого перца. Перемешайте и прогрейте ещё 1–2 минуты.

Всыпьте паприку, кумин и немного чёрного перца. Снимите сковороду с огня.

Переложите ароматную заправку к чечевице с булгуром и тщательно перемешайте.

Как сформировать мерджимек кёфтеси

Дайте чечевичной массе остыть до тёплого состояния. Добавьте лимонный сок и соль по вкусу. Мелко нарежьте петрушку и зелёный лук, вмешайте их в массу. Вымешивайте смесь руками или ложкой несколько минут, пока она не станет пластичной. Смочите ладони водой и отделите небольшую порцию. Сожмите её в кулаке, формируя продолговатую котлетку с характерными отпечатками пальцев. Повторите с оставшейся массой.

Готовые котлетки выложите на блюдо с листьями салата.

Если масса слишком мягкая, дайте ей постоять ещё 10–15 минут. Булгур продолжит впитывать влагу, и формировать котлетки станет проще.

Почему турецкие котлетки не нужно жарить

В отличие от привычных мясных или овощных котлет, мерджимек кёфтеси готовят из уже термически обработанных продуктов.

Чечевица полностью разваривается, а мелкий булгур размягчается в горячей влажной массе. Поэтому дополнительное обжаривание не требуется.

Блюдо сохраняет нежную текстуру, а свежая зелень и лимонный сок делают его вкус особенно ярким.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не добавляйте зелень в горячую чечевичную массу. Дождитесь, пока она немного остынет, иначе петрушка и зелёный лук потеряют свежий аромат. Лимонный сок тоже лучше вводить ближе к концу приготовления, постепенно регулируя кислинку.

Как правильно подавать мерджимек кёфтеси

В Турции такие котлетки часто подают на листьях салата с дольками лимона.

Каждую котлетку можно завернуть в салатный лист, сбрызнуть свежим лимонным соком и съесть как небольшую закуску.

Для более насыщенного вкуса подойдут дополнительные листья петрушки, зелёный лук и немного острого красного перца.

Мерджимек кёфтеси можно подавать как самостоятельное блюдо, лёгкий ужин или закуску для праздничного стола.

Можно ли приготовить заранее

Чечевичные котлетки удобно готовить за несколько часов до подачи. После формирования уберите их в закрытом контейнере в холодильник.

Хранить готовую закуску желательно не дольше 2–3 дней при температуре не выше +4 °C.

Перед подачей достаньте котлетки из холодильника на 10–15 минут, украсьте свежей зеленью и дополните лимонными дольками.

Мерджимек кёфтеси — пример того, как из простых растительных продуктов получается оригинальное и сытное блюдо. Красная чечевица, булгур, ароматные специи и свежая зелень создают гармоничное сочетание, а отсутствие мяса и жарки делает рецепт особенно удобным для домашнего приготовления.

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