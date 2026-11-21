Пять необычных закусок на Новый год 2027: что приготовить из лаваша, сыра и грибов, чтобы удивить гостей без лишних затрат
ПроКазань
Новогодний стол необязательно заставлять дорогими деликатесами, чтобы удивить гостей. Из обычного лаваша, сыра, шампиньонов и нескольких доступных продуктов можно приготовить закуски, которые выглядят празднично и исчезают с тарелок одними из первых.
Для Нового года 2027 подойдут пять простых рецептов: хрустящие конвертики, грибные рулетики, сырные корзиночки, мини-пирожки и необычные закусочные розочки. Большинство ингредиентов повторяются, поэтому не придётся покупать отдельный набор продуктов для каждого блюда.
1. Хрустящие конвертики с грибами и расплавленным сыром
Время приготовления: 25 минут
Эти конвертики напоминают маленькие пирожки, только готовятся гораздо быстрее. Снаружи образуется тонкая хрустящая корочка, а внутри остаётся сочная грибная начинка.
Ингредиенты:
тонкий лаваш — 2 листа;
шампиньоны — 250 г;
твёрдый сыр — 120 г;
лук — 1 шт.;
яйцо — 1 шт.;
растительное масло, соль и перец — по вкусу.
Приготовление.
Мелко нарежьте грибы и лук. Обжарьте их на сковороде до испарения жидкости, посолите и остудите. Добавьте натёртый сыр.
Лаваш разрежьте на длинные полоски шириной около 10 см. На край каждой положите ложку начинки и сложите треугольником, последовательно загибая полоску.
Смажьте конвертики взбитым яйцом и запекайте при 190 °C около 12–15 минут до золотистой корочки.
Подавайте горячими, пока сыр внутри остаётся тягучим.
2. Грибные рулетики «Новогодние спирали»
Время приготовления: 20 минут + охлаждение
Красивые рулетики с заметным спиральным рисунком станут удобной холодной закуской. Их можно приготовить заранее и нарезать непосредственно перед подачей.
Ингредиенты:
тонкий лаваш — 1 большой лист;
шампиньоны — 200 г;
плавленый сливочный сыр — 150 г;
свежий огурец — 1 шт.;
укроп — небольшой пучок;
соль и перец — по вкусу.
Приготовление.
Грибы мелко нарежьте, обжарьте до полного испарения влаги и остудите. Огурец нарежьте тонкой соломкой, удалив водянистую середину.
Смажьте лаваш сливочным сыром. Равномерно распределите грибы, огурец и измельчённый укроп.
Плотно сверните рулет, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 40–60 минут. Перед подачей нарежьте кусочками толщиной около 2 см.
Для украшения можно добавить сверху маленькие веточки укропа.
3. Сырные корзиночки с грибным кремом
Время приготовления: 30 минут
Эта закуска выглядит особенно эффектно: вместо привычных тарталеток используются съедобные корзиночки из сыра.
Ингредиенты:
твёрдый сыр — 180 г;
шампиньоны — 200 г;
сливочный сыр — 100 г;
чеснок — 1 зубчик;
растительное масло — 1 ч. л.;
зелень — для украшения.
Приготовление.
Натрите твёрдый сыр. На противне с пергаментом сформируйте шесть тонких сырных кружков диаметром около 10–12 см.
Запекайте при 180 °C примерно 5–7 минут, пока сыр не расплавится и края слегка не подрумянятся.
Дайте кружкам остыть 20–30 секунд, затем аккуратно переложите каждый на перевёрнутую небольшую рюмку или формочку, придавая форму корзиночки. Оставьте до полного охлаждения.
Грибы мелко нарежьте и обжарьте с чесноком до готовности. Остудите, смешайте со сливочным сыром и наполните корзиночки непосредственно перед подачей.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для сырных корзиночек выбирайте сыр, который хорошо плавится, но не выделяет слишком много масла. Не делайте кружки чересчур толстыми: тонкая сырная основа после остывания лучше держит форму и приятно хрустит.
4. Мини-пирожки из лаваша с картофелем, грибами и сыром
Время приготовления: 35 минут
Если хочется приготовить более сытную закуску, подойдут небольшие пирожки из лаваша. Они получаются румяными, а начинка напоминает домашние картофельные пирожки с грибами.
Ингредиенты:
тонкий лаваш — 2 листа;
картофель — 300 г;
шампиньоны — 150 г;
твёрдый сыр — 80 г;
сливочное масло — 20 г;
яйцо — 1 шт.;
соль — по вкусу.
Приготовление.
Картофель отварите до мягкости и разомните со сливочным маслом. Грибы мелко нарежьте, обжарьте до испарения жидкости и смешайте с пюре. Добавьте натёртый сыр.
Лаваш нарежьте прямоугольниками примерно 12 × 15 см. Выложите начинку и сверните небольшими закрытыми рулетиками, подворачивая края.
Разложите на противне швом вниз, смажьте взбитым яйцом и выпекайте при 190 °C около 15–18 минут.
Подавайте со сметанным соусом и свежей зеленью.
5. Закусочные «Розочки» из лаваша с сыром и грибами
Время приготовления: 30 минут
Эти мини-закуски удобно готовить в форме для маффинов. Лаваш образует красивые хрустящие края, а внутри запекается нежная сырно-грибная начинка.
Ингредиенты:
тонкий лаваш — 2 листа;
шампиньоны — 200 г;
твёрдый сыр — 100 г;
сметана — 2 ст. л.;
яйцо — 1 шт.;
сливочное масло — 15 г;
соль и перец — по вкусу.
Приготовление.
Нарежьте лаваш квадратами со стороной около 12 см. Слегка смажьте их растопленным сливочным маслом.
В каждую ячейку формы для маффинов уложите по два квадрата со смещением, чтобы выступающие уголки напоминали лепестки.
Грибы обжарьте до готовности и остудите. Смешайте с натёртым сыром, сметаной и яйцом, добавьте соль и перец.
Разложите начинку по формочкам. Выпекайте при 180 °C примерно 15–20 минут, пока начинка не схватится, а края лаваша не станут золотистыми.
Перед подачей дайте розочкам немного остыть, чтобы они легче вынимались из формы.
Как сэкономить время перед новогодним застольем
Главное преимущество этих рецептов — возможность использовать одни и те же продукты. Шампиньоны можно обжарить сразу для нескольких закусок, а сыр натереть заранее и разложить по контейнерам.
Грибные рулетики удобно приготовить за несколько часов до праздника. Начинки для горячих закусок также можно сделать заранее и хранить в холодильнике. А вот конвертики, корзиночки и розочки лучше запекать или наполнять незадолго до подачи, чтобы лаваш и сыр сохранили хрустящую текстуру.
Для красивой сервировки не обязательно покупать специальный декор. Достаточно большого блюда, свежего укропа, помидоров черри и нескольких небольших соусников.
Пять необычных закусок из лаваша, сыра и грибов помогут разнообразить новогоднее меню без сложных рецептов и дорогих ингредиентов. Каждое блюдо отличается формой и текстурой, поэтому даже из похожего набора продуктов получится полноценное праздничное ассорти.
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