Новогодний стол необязательно заставлять дорогими деликатесами, чтобы удивить гостей. Из обычного лаваша, сыра, шампиньонов и нескольких доступных продуктов можно приготовить закуски, которые выглядят празднично и исчезают с тарелок одними из первых.

Для Нового года 2027 подойдут пять простых рецептов: хрустящие конвертики, грибные рулетики, сырные корзиночки, мини-пирожки и необычные закусочные розочки. Большинство ингредиентов повторяются, поэтому не придётся покупать отдельный набор продуктов для каждого блюда.

1. Хрустящие конвертики с грибами и расплавленным сыром

Время приготовления: 25 минут

Эти конвертики напоминают маленькие пирожки, только готовятся гораздо быстрее. Снаружи образуется тонкая хрустящая корочка, а внутри остаётся сочная грибная начинка.

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 2 листа;

шампиньоны — 250 г;

твёрдый сыр — 120 г;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло, соль и перец — по вкусу.

Приготовление.

Мелко нарежьте грибы и лук. Обжарьте их на сковороде до испарения жидкости, посолите и остудите. Добавьте натёртый сыр.

Лаваш разрежьте на длинные полоски шириной около 10 см. На край каждой положите ложку начинки и сложите треугольником, последовательно загибая полоску.

Смажьте конвертики взбитым яйцом и запекайте при 190 °C около 12–15 минут до золотистой корочки.

Подавайте горячими, пока сыр внутри остаётся тягучим.

2. Грибные рулетики «Новогодние спирали»

Время приготовления: 20 минут + охлаждение

Красивые рулетики с заметным спиральным рисунком станут удобной холодной закуской. Их можно приготовить заранее и нарезать непосредственно перед подачей.

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 1 большой лист;

шампиньоны — 200 г;

плавленый сливочный сыр — 150 г;

свежий огурец — 1 шт.;

укроп — небольшой пучок;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление.

Грибы мелко нарежьте, обжарьте до полного испарения влаги и остудите. Огурец нарежьте тонкой соломкой, удалив водянистую середину.

Смажьте лаваш сливочным сыром. Равномерно распределите грибы, огурец и измельчённый укроп.

Плотно сверните рулет, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 40–60 минут. Перед подачей нарежьте кусочками толщиной около 2 см.

Для украшения можно добавить сверху маленькие веточки укропа.

3. Сырные корзиночки с грибным кремом

Время приготовления: 30 минут

Эта закуска выглядит особенно эффектно: вместо привычных тарталеток используются съедобные корзиночки из сыра.

Ингредиенты:

твёрдый сыр — 180 г;

шампиньоны — 200 г;

сливочный сыр — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 1 ч. л.;

зелень — для украшения.

Приготовление.

Натрите твёрдый сыр. На противне с пергаментом сформируйте шесть тонких сырных кружков диаметром около 10–12 см.

Запекайте при 180 °C примерно 5–7 минут, пока сыр не расплавится и края слегка не подрумянятся.

Дайте кружкам остыть 20–30 секунд, затем аккуратно переложите каждый на перевёрнутую небольшую рюмку или формочку, придавая форму корзиночки. Оставьте до полного охлаждения.

Грибы мелко нарежьте и обжарьте с чесноком до готовности. Остудите, смешайте со сливочным сыром и наполните корзиночки непосредственно перед подачей.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для сырных корзиночек выбирайте сыр, который хорошо плавится, но не выделяет слишком много масла. Не делайте кружки чересчур толстыми: тонкая сырная основа после остывания лучше держит форму и приятно хрустит.

4. Мини-пирожки из лаваша с картофелем, грибами и сыром

Время приготовления: 35 минут

Если хочется приготовить более сытную закуску, подойдут небольшие пирожки из лаваша. Они получаются румяными, а начинка напоминает домашние картофельные пирожки с грибами.

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 2 листа;

картофель — 300 г;

шампиньоны — 150 г;

твёрдый сыр — 80 г;

сливочное масло — 20 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — по вкусу.

Приготовление.

Картофель отварите до мягкости и разомните со сливочным маслом. Грибы мелко нарежьте, обжарьте до испарения жидкости и смешайте с пюре. Добавьте натёртый сыр.

Лаваш нарежьте прямоугольниками примерно 12 × 15 см. Выложите начинку и сверните небольшими закрытыми рулетиками, подворачивая края.

Разложите на противне швом вниз, смажьте взбитым яйцом и выпекайте при 190 °C около 15–18 минут.

Подавайте со сметанным соусом и свежей зеленью.

5. Закусочные «Розочки» из лаваша с сыром и грибами

Время приготовления: 30 минут

Эти мини-закуски удобно готовить в форме для маффинов. Лаваш образует красивые хрустящие края, а внутри запекается нежная сырно-грибная начинка.

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 2 листа;

шампиньоны — 200 г;

твёрдый сыр — 100 г;

сметана — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 15 г;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление.

Нарежьте лаваш квадратами со стороной около 12 см. Слегка смажьте их растопленным сливочным маслом.

В каждую ячейку формы для маффинов уложите по два квадрата со смещением, чтобы выступающие уголки напоминали лепестки.

Грибы обжарьте до готовности и остудите. Смешайте с натёртым сыром, сметаной и яйцом, добавьте соль и перец.

Разложите начинку по формочкам. Выпекайте при 180 °C примерно 15–20 минут, пока начинка не схватится, а края лаваша не станут золотистыми.

Перед подачей дайте розочкам немного остыть, чтобы они легче вынимались из формы.

Как сэкономить время перед новогодним застольем

Главное преимущество этих рецептов — возможность использовать одни и те же продукты. Шампиньоны можно обжарить сразу для нескольких закусок, а сыр натереть заранее и разложить по контейнерам.

Грибные рулетики удобно приготовить за несколько часов до праздника. Начинки для горячих закусок также можно сделать заранее и хранить в холодильнике. А вот конвертики, корзиночки и розочки лучше запекать или наполнять незадолго до подачи, чтобы лаваш и сыр сохранили хрустящую текстуру.

Для красивой сервировки не обязательно покупать специальный декор. Достаточно большого блюда, свежего укропа, помидоров черри и нескольких небольших соусников.

Пять необычных закусок из лаваша, сыра и грибов помогут разнообразить новогоднее меню без сложных рецептов и дорогих ингредиентов. Каждое блюдо отличается формой и текстурой, поэтому даже из похожего набора продуктов получится полноценное праздничное ассорти.

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