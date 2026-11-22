Перловку многие привыкли считать простой крупой для супов и гарниров. Но из неё можно приготовить блюдо, которое по вкусу и консистенции напоминает итальянское ризотто. Орзотто с грибами получается нежным, ароматным и удивительно кремовым даже без сливок и дорогого пармезана.

Секрет заключается в особом способе приготовления. Перловку не отваривают отдельно, а постепенно насыщают горячим бульоном. Крупа отдаёт часть крахмала, а грибы добавляют насыщенный вкус и аппетитный аромат.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

перловая крупа — 250 г;

шампиньоны — 300 г;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

овощной или куриный бульон — 900 мл – 1,2 л;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу;

свежая петрушка — небольшой пучок;

сушёный тимьян — ½ ч. л.

Для более выразительного грибного вкуса можно заменить часть шампиньонов вешенками или добавить немного предварительно замоченных сушёных белых грибов.

Как подготовить перловку

Перловую крупу переберите и промойте в холодной воде. Для сокращения времени приготовления её можно заранее замочить на 3–4 часа.

После замачивания слейте воду и дайте крупе немного обсохнуть.

Если времени нет, перловку допустимо готовить без замачивания, но тогда понадобится больше бульона и увеличится продолжительность приготовления.

Как приготовить грибную основу

Шампиньоны нарежьте пластинками. Лук измельчите небольшими кубиками, чеснок мелко порубите.

В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло. Выложите грибы и обжаривайте на среднем или сильном огне 6–8 минут, пока не испарится лишняя влага и не появится золотистая корочка.

Переложите грибы на тарелку.

В ту же сковороду добавьте лук и готовьте 3–4 минуты до мягкости. Затем положите чеснок и тимьян, перемешайте и прогрейте ещё около 30 секунд.

Как сделать орзотто кремовым без сливок

Добавьте подготовленную перловку к обжаренному луку. Прогрейте крупу 1–2 минуты, постоянно помешивая. Влейте примерно 250 мл горячего бульона. Готовьте на умеренном огне, периодически перемешивая, пока большая часть жидкости не впитается. Постепенно подливайте бульон порциями по 150–200 мл, не позволяя крупе полностью пересыхать. Продолжайте приготовление до мягкости перловки. Предварительно замоченной крупе обычно требуется около 35–50 минут, сухой — 50–70 минут. За 5 минут до готовности верните в сковороду обжаренные грибы. Добавьте сливочное масло, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Готовое орзотто должно оставаться сочным, с небольшим количеством густого соуса между зёрнами. Если блюдо кажется суховатым, влейте ещё немного горячего бульона.

Снимите сковороду с огня и оставьте под крышкой на 3–5 минут.

Почему орзотто получается нежным без сливок

При постепенном приготовлении перловка выделяет крахмал, который помогает загустить жидкость. В сочетании с небольшим количеством сливочного масла получается мягкий соус, обволакивающий каждое зерно.

При этом перловка сохраняет более плотную и упругую текстуру, чем рис для ризотто.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не вливайте весь бульон сразу. Добавляйте его постепенно и регулярно перемешивайте крупу. Так легче контролировать густоту блюда и добиться кремовой консистенции без муки, сливок и большого количества сыра. Если бульон закончился раньше, чем перловка стала мягкой, используйте горячую воду.

Какие ошибки могут испортить орзотто

Слишком сильный огонь. Жидкость быстро испаряется, а крупа не успевает размягчиться. Лучше готовить при умеренном кипении.

Холодный бульон. Он каждый раз снижает температуру содержимого сковороды и замедляет приготовление. Держите бульон горячим.

Недостаток жидкости. Перловка впитывает много влаги, поэтому её количество приходится регулировать в процессе.

Слишком раннее добавление грибов. Если тушить шампиньоны вместе с крупой всё время, они потеряют часть характерной обжаренной текстуры.

С чем подавать орзотто

Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной петрушкой и свежемолотым чёрным перцем.

Орзотто с грибами можно подавать как самостоятельный сытный ужин или использовать в качестве гарнира к запечённой курице.

Особенно хорошо его дополняют свежие овощи, зелёный салат и немного лимонного сока, который делает грибной вкус ярче.

Если орзотто осталось на следующий день, разогрейте его на сковороде с несколькими ложками воды или бульона. После охлаждения перловка впитывает часть соуса, поэтому дополнительная жидкость поможет вернуть блюду нежную консистенцию.

Орзотто доказывает, что даже из недорогой перловки можно приготовить интересное блюдо с ресторанной подачей. Ароматные грибы, мягкая крупа и насыщенный соус делают его удачной альтернативой привычной каше, причём без сливок и дорогих ингредиентов.

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