Овощные оладьи впитывают масло как губка: ошибка начинается еще до первого переворачивания

Кабачковые, капустные или морковные оладьи могут получиться неожиданно жирными, даже если масла на сковороде совсем немного. Частая причина — заготовки выкладывают на недостаточно разогретую поверхность. Корочка формируется медленно, и тесто успевает впитать больше масла еще до первого переворачивания.

Особенно заметна проблема с овощами, которые содержат много воды. Поэтому важно не только хорошо прогреть сковороду, но и правильно подготовить овощную массу: убрать свободную жидкость и не делать тесто слишком рыхлым.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую порцию никогда не выкладываю сразу после того, как поставила сковороду на плиту. Даю ей нормально прогреться и только потом добавляю немного масла. Если оладьи начинают тихо лежать в жире без характерного шипения, нагрев еще недостаточный».

Что понадобится

кабачок — 400 г;

морковь — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 3–4 ст. л.;

репчатый лук — 0,5 небольшой головки;

укроп — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Как приготовить овощные оладьи

Натрите овощи. Кабачок измельчите на крупной терке, морковь — на средней. Лук мелко нарежьте или тоже натрите. Уберите лишнюю воду. Кабачок слегка посолите и оставьте примерно на 5–10 минут. Затем хорошо отожмите выделившийся сок. Замесите тесто. Смешайте овощи с яйцом, зеленью и перцем. Добавьте сначала 3 столовые ложки муки. Масса должна удерживаться на ложке, но оставаться мягкой. Разогрейте сковороду. Сначала хорошо прогрейте ее, затем налейте тонкий слой растительного масла. Выложите оладьи. Формируйте небольшие заготовки толщиной около 1–1,5 см. Между ними оставляйте свободное пространство. Не торопитесь переворачивать. Готовьте первую сторону на среднем огне примерно 2–3 минуты. Снизу должна появиться уверенная румяная корочка, а края станут плотнее. Доведите до готовности. Переверните и обжаривайте вторую сторону еще примерно 2–3 минуты. Готовые оладьи ненадолго переложите на бумажное полотенце или решетку.

Почему холодная сковорода портит результат

На хорошо разогретой поверхности наружный слой теста быстрее схватывается. Если же положить овощную массу в едва теплое масло, формирование корочки затягивается.

Но и максимальный огонь не нужен. Тогда оладьи быстро потемнеют снаружи, пока кабачок и морковь внутри останутся практически сырыми. Оптимальный вариант — хорошо разогретая сковорода перед первой партией и затем устойчивый средний нагрев.

Есть и еще одна ошибка — заполнить сковороду полностью. Большое количество прохладного овощного теста резко снижает температуру поверхности. Одновременно овощи начинают выделять влагу, и оладьи уже не столько жарятся, сколько тушатся в смеси сока и масла.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После первой партии смотрю не только на цвет оладий, но и на масло. Если они быстро его забрали, не доливаю сразу много нового — сначала снова хорошо прогреваю сковороду, а затем добавляю совсем немного».

Не стоит пытаться решить проблему большим количеством муки. Она действительно сделает массу плотнее, но одновременно заберет у овощных оладий нежность. Гораздо важнее хорошо отжать водянистые овощи, правильно прогреть сковороду и жарить небольшими партиями.

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