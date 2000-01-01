— Всё началось с моей собственной проблемы. В 25 лет я заметил первые залысины, а к 31 году практически полностью потерял волосы. Мне нужна была команда, способная восстановить большую площадь облысения и при этом сохранить донорскую зону.

Мы с супругой отправились в Турцию по программе медицинского туризма. Там я начал изучать местный рынок пересадки волос, читать отзывы, сравнивать работы хирургов и фотографии пациентов до и после. Знание турецкого языка очень помогало. Так мы и познакомились с командой специалистов, чьи результаты впоследствии легли в основу Original Hair.

В какой-то момент мне попались результаты команды, которым я поначалу даже не поверил. Смотрел на фотографии и не понимал, где именно была пересадка. У других пациентов часто бросались в глаза редкие волосы, неестественная линия роста и неправильное направление волос. А здесь всё выглядело настолько натурально, будто человек никогда не сталкивался с облысением.

Именно с этой командой мы решили сотрудничать. В 2023 году турецкие хирурги впервые приехали в Казань, где мы выделили им один кабинет в нашей клинике косметологии. Начинали с минимальными вложениями, во многом на энтузиазме. Самым сложным оказалось завоевать доверие первых пациентов, ведь о нас тогда практически никто не знал.

Сегодня за плечами Original Hair более тысячи операций, а клиника работает уже и в Москве. Но главным достижением я считаю результаты наших пациентов. Когда видишь, как меняется внешность человека после пересадки, понимаешь, ради чего всё начиналось.