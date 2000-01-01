Мы привыкли откладывать перемены на потом. С понедельника начнём заниматься спортом, с нового месяца пересмотрим привычки, а с нового года наконец займёмся собой. Но иногда достаточно выделить всего один день, чтобы изменить то, что беспокоило годами.
В 2011 году английский футболист Уэйн Руни открыто признался, что в 25 лет сделал пересадку волос. Он сам рассказал об операции миллионам поклонников и показал фотографии. Позднее футболисту потребовалась повторная процедура. Его история стала одним из самых известных примеров того, как мужчины перестали скрывать борьбу с облысением.
Сегодня пересадка волос становится всё доступнее, а фотографии пациентов до и после порой заставляют усомниться, что перед нами один и тот же человек. Но почему одним удаётся вернуть естественную густоту, а у других результат выглядит неубедительно? И действительно ли за один день можно решить проблему, с которой человек жил десятилетиями?
В Казани есть клиника, основатель которой когда-то сам искал ответы на эти вопросы. Его личная история привела к знакомству с турецкими хирургами, открытию собственного медицинского центра и более чем тысяче проведённых операций.
Редакция ProKazan побывала в Original Hair и поговорила с руководителем клиники Русланом Омаровым. Мы выяснили, как личная история облысения привела к созданию сети клиник и в чём секрет пересадки, результат которой сложно отличить от естественных волос.
— Всё началось с моей собственной проблемы. В 25 лет я заметил первые залысины, а к 31 году практически полностью потерял волосы. Мне нужна была команда, способная восстановить большую площадь облысения и при этом сохранить донорскую зону.
Мы с супругой отправились в Турцию по программе медицинского туризма. Там я начал изучать местный рынок пересадки волос, читать отзывы, сравнивать работы хирургов и фотографии пациентов до и после. Знание турецкого языка очень помогало. Так мы и познакомились с командой специалистов, чьи результаты впоследствии легли в основу Original Hair.
В какой-то момент мне попались результаты команды, которым я поначалу даже не поверил. Смотрел на фотографии и не понимал, где именно была пересадка. У других пациентов часто бросались в глаза редкие волосы, неестественная линия роста и неправильное направление волос. А здесь всё выглядело настолько натурально, будто человек никогда не сталкивался с облысением.
Именно с этой командой мы решили сотрудничать. В 2023 году турецкие хирурги впервые приехали в Казань, где мы выделили им один кабинет в нашей клинике косметологии. Начинали с минимальными вложениями, во многом на энтузиазме. Самым сложным оказалось завоевать доверие первых пациентов, ведь о нас тогда практически никто не знал.
Сегодня за плечами Original Hair более тысячи операций, а клиника работает уже и в Москве. Но главным достижением я считаю результаты наших пациентов. Когда видишь, как меняется внешность человека после пересадки, понимаешь, ради чего всё начиналось.
— Неудачную пересадку часто можно заметить сразу: волосы растут под неправильным углом, выглядят редкими, а передняя линия получается неестественной. Именно поэтому результат во многом зависит от методики и опыта хирургов.
— Неудачную пересадку часто можно заметить сразу: волосы растут под неправильным углом, выглядят редкими, а передняя линия получается неестественной. Именно поэтому результат во многом зависит от методики и опыта хирургов.
В Original Hair мы используем полностью ручную методику. После местной анестезии хирург открывает каналы и вручную пересаживает фолликулы, соблюдая естественное направление роста волос. Особое внимание уделяем лобно-височной линии: она должна соответствовать анатомии человека и гармонично переходить в основную густоту.
Важную роль играет и качество донорского материала. Графты могут содержать один, два, три или четыре волоса. После забора мы оцениваем их характеристики и распределяем по зонам. Например, для передней линии стараемся использовать одноволосные графты, чтобы она выглядела максимально естественно. А для создания густоты на остальных участках подходят графты с несколькими волосами.
Ещё один важный момент — сохранение донорской зоны. Количество фолликулов ограничено, поэтому необходимо рассчитать, сколько можно безопасно извлечь и как распределить материал. Особенно это важно при больших площадях облысения, когда приходится восстанавливать практически всю верхнюю часть головы.
Мы работаем и со сложными случаями, в том числе исправляем результаты неудачных пересадок, проведённых в других клиниках. Здесь многое зависит от состояния оставшейся донорской зоны и того, насколько грамотно были использованы фолликулы во время предыдущей операции.
Ещё один важный момент — сохранение донорской зоны. Количество фолликулов ограничено, поэтому необходимо рассчитать, сколько можно безопасно извлечь и как распределить материал. Особенно это важно при больших площадях облысения, когда приходится восстанавливать практически всю верхнюю часть головы.
Мы работаем и со сложными случаями, в том числе исправляем результаты неудачных пересадок, проведённых в других клиниках. Здесь многое зависит от состояния оставшейся донорской зоны и того, насколько грамотно были использованы фолликулы во время предыдущей операции.
— Полноценная пересадка волос занимает минимум восемь часов, а в сложных случаях операция может продолжаться 12–13 часов. Всё зависит от объёма работы и количества пересаживаемых фолликулов.
Подготовка начинается заранее. После внесения предоплаты пациент получает рекомендации и список необходимых анализов. Результаты можно отправить в электронном виде из официальной лаборатории.
В день операции человек заполняет анкету о состоянии здоровья и подписывает договор. Затем мы фотографируем его с привычной причёской, чтобы зафиксировать исходное состояние волос. Поэтому самостоятельно стричься перед процедурой не рекомендуем. После фотосъёмки коротко стрижём волосы машинкой, делаем повторные снимки, а хирург размечает донорскую зону, область пересадки и будущую линию роста.
Первый этап занимает около трёх часов. Пациент ложится лицом вниз, мы проводим местную анестезию и начинаем забор фолликулов. Первые 5–10 минут, пока вводится обезболивание, могут быть неприятными. Затем обработанная область теряет чувствительность. Пациент остаётся в сознании, может слушать аудиокнигу, а при необходимости мы делаем перерывы.
После забора фолликулов предусмотрен большой перерыв. Пациент может пообедать, отдохнуть, позвонить близким или заняться своими делами. Питание мы предоставляем бесплатно.
Второй этап длится примерно четыре часа. Пациент ложится на спину, мы обезболиваем область пересадки, хирург открывает каналы, а команда вручную размещает фолликулы. Одновременно работают три специалиста, которые должны соблюдать правильный угол и направление роста волос, восстанавливая естественную густоту и лобно-височную линию.
Во время этой части операции пациент может смотреть фильмы, сериалы или спать. Для сна мы даже предоставляем специальные очки.
Продолжительность процедуры зависит от сложности случая. Например, пересадка бровей занимает около четырёх часов, а небольшая повторная пересадка объёмом 1000–1500 фолликулов проходит быстрее полноценной операции.
Я иногда наблюдаю за работой наших хирургов и удивляюсь их выдержке. Представьте, несколько часов подряд выполнять точные движения руками, пересаживая тысячи фолликулов по одному. Для нашей команды это ежедневная практика.
— За время работы мы неоднократно отказывали пациентам в пересадке волос. Первая причина — результаты анализов. Например, мы не проводим операции при выявлении ВИЧ, гепатита B или сифилиса. Также отказывали пациентам с высоким уровнем сахара в крови. Помню два случая, когда показатели составляли 14 и 17 ммоль/л. При таких значениях могут возникнуть серьёзные проблемы с заживлением.
Ещё одно ограничение — заболевания кожи в донорской зоне, например экзема или себорейный дерматит. Бывают и случаи, когда у пациента недостаточно собственных волос для пересадки. Фолликулы другого человека использовать нельзя, поскольку чужой материал не приживается.
Иногда мы можем дополнительно взять волосы с бороды. Я сам проходил такую процедуру и поначалу переживал, что борода станет заметно реже. Но она восстановилась, и никаких последствий я не заметил. Правда, волосы на бороде отличаются по структуре: у меня, например, они более жёсткие и немного кудрявые. Поэтому для пересадки на голову такой материал подходит не во всех случаях.
Мы также следим за опытом зарубежных коллег, которые экспериментируют с пересадкой волос с груди. Но основным источником донорского материала у нас остаётся голова. Если безопасно получить необходимое количество фолликулов невозможно, мы отказываем в операции.
— В 2023 году мы начинали со стоимости около 100 тысяч рублей за операцию. Позднее цена выросла до 170 тысяч, но со временем мы пересмотрели систему расчёта. Сейчас минимальная стоимость пересадки составляет 130 тысяч рублей, а каждые дополнительные 500 фолликулов увеличивают сумму на 10 тысяч.
В стоимость входят работа хирургической команды, медикаменты, расходные материалы, стерилизация инструментов и содержание клиники. Кроме того, мы оплачиваем перелёты, проживание и питание турецких специалистов. Если у пациента недостаточно волос в основной донорской зоне и требуется дополнительный забор с бороды, это стоит ещё 10 тысяч рублей. Все такие расходы обсуждаем заранее, никаких неожиданных доплат после операции нет.
С 2025 года мы бесплатно выдаём каждому пациенту набор для восстановления: пантенол, специальный шампунь-пенку и подушку для сна, которая помогает не задеть пересаженную область. Раньше средства для ухода приходилось покупать отдельно.
Первые 4–7 дней особенно важны для восстановления кровоснабжения пересаженных фолликулов. В этот период необходимо беречь голову от ударов и расчёсывания. Мы выдаём подробную инструкцию по мытью головы, а после пятой или шестой процедуры, когда начинают отходить корочки, можно использовать восстанавливающий лосьон с пробиотиками.
Кстати, наиболее активный сезон пересадок у нас продолжается с середины августа до конца апреля. Летом спрос снижается из-за отпусков, а сильная жара и потоотделение могут осложнять восстановление. При этом мороз сам по себе не считается главным риском. Гораздо важнее защищать пересаженную область от влаги, поэтому в дождливую погоду мы даже выдаём пациентам зонты.
Мы официально оформляем договор, выдаём чек и предусматриваем юридическую гарантию конечного результата. Для меня важно, чтобы пациент ещё до операции понимал её стоимость, особенности восстановления и условия, на которых мы работаем.
Пересадка волос может стать решением проблемы, которая годами заставляла человека стесняться своей внешности. Но прежде чем решиться на операцию, важно понять, какого результата можно добиться, хватит ли собственных волос для пересадки и сколько времени займёт восстановление.
В клинике Original Hair в Казани можно пройти консультацию, оценить состояние донорской зоны и обсудить с экспертами турецкой команды возможные варианты пересадки. Специалисты помогут определить необходимый объём работы, рассчитать стоимость и ответят на вопросы о процедуре.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.