Новости Татарстана

В Татарстане появится рабочая группа по развитию беспилотной экономики

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которая займется координацией внедрения беспилотных авиационных систем в отраслях экономики республики. Новый орган будет разрабатывать региональную стратегию, анализировать сценарии применения дронов, готовить предложения по господдержке производителей и формировать спрос со стороны госзаказчиков.

Возглавил группу заместитель премьер-министра — руководитель аппарата кабмина РТ Шамиль Гафаров. В состав вошли заместители министров экономики, транспорта, сельского хозяйства и промышленности, представители ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис», «Почты России» и АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем». Заседания планируется проводить не реже одного раза в квартал.

По данным на август 2026 года, в республике работали около 30 производителей беспилотных авиасистем — это пятый показатель среди всех регионов России.

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