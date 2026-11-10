Татары готовят этот пирог с мясом и картошкой: зур бэлиш получается сочным под румяной корочкой

В татарской кухне зур бэлиш занимает особое место. Это большой закрытый пирог с мясом, картофелем и луком, который нередко готовят для семейных праздников. Его главная особенность — сочная начинка, которая томится внутри теста и пропитывается ароматным бульоном.

Снаружи зур бэлиш покрывается золотистой корочкой, а внутри остаётся мягким и насыщенным. В отличие от небольших пирожков, его обычно подают прямо в форме, сначала снимая верхнюю крышку из теста, а затем раскладывая начинку по тарелкам.

Какие продукты понадобятся

На один большой пирог диаметром 24–26 см, примерно на 6–8 порций.

Для теста:

пшеничная мука — 500 г;

сметана — 150 г;

сливочное масло — 100 г;

вода — 100 мл;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.

Для начинки:

говядина или баранина — 600 г;

картофель — 700 г;

репчатый лук — 3 шт.;

сливочное масло — 40 г;

мясной бульон — 200–250 мл;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — ½ ч. л.

Для начинки лучше выбирать мясо с небольшими жировыми прослойками. Слишком постная говядина при длительном выпекании может получиться суховатой.

Как приготовить тесто для зур бэлиша

Растопите сливочное масло и немного остудите.

В глубокой миске смешайте сметану, яйцо, воду, масло и соль. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое тесто.

Оно должно быть эластичным, не липнуть к рукам и хорошо раскатываться. Не добавляйте слишком много муки, иначе готовая корочка получится жёсткой.

Накройте тесто полотенцем и оставьте на 20–30 минут. За это время оно станет более податливым.

Как подготовить мясную начинку

Мясо нарежьте небольшими кубиками размером около 1–1,5 см. Картофель очистите и нарежьте кубиками примерно такого же размера. Лук мелко порубите. Соедините мясо, картофель и лук в большой миске. Добавьте соль, чёрный перец и тщательно перемешайте.

Начинку предварительно обжаривать не нужно. Мясо и картофель приготовятся внутри пирога, пропитываясь соком и бульоном.

Важно нарезать ингредиенты примерно одинаковыми кусочками, чтобы они успели приготовиться одновременно.

Как правильно собрать зур бэлиш

Разделите тесто на две неравные части. Большая пойдёт на основание, меньшая — на крышку. Небольшой кусочек оставьте для пробки.

Раскатайте основную часть теста в круг толщиной около 3–4 мм. Переложите в глубокую форму, смазанную маслом, чтобы края теста выступали за бортики.

Выложите всю начинку, слегка уплотняя её. Сверху распределите кусочки сливочного масла.

Раскатайте оставшееся тесто и накройте пирог. Соедините края основания и крышки, тщательно защипнув их.

В центре сделайте небольшое отверстие диаметром около 2 см. Через него позже понадобится добавлять бульон. Пока закройте отверстие шариком из оставленного теста.

Сколько выпекать зур бэлиш

Разогрейте духовку до 180 °C и поставьте пирог на средний уровень.

Первые 40–50 минут выпекайте его без добавления жидкости. Затем осторожно достаньте форму, снимите тестяную пробку и влейте через отверстие около 100 мл горячего бульона.

Верните пирог в духовку и продолжайте готовить ещё примерно 60–90 минут. При необходимости добавляйте оставшийся бульон небольшими порциями.

Общее время выпекания составляет ориентировочно 1 час 40 минут — 2 часа 20 минут. Оно зависит от размера пирога, толщины теста и выбранного мяса.

Если верх начинает слишком быстро темнеть, прикройте его фольгой. Готовность проверяйте через центральное отверстие: картофель должен легко прокалываться, а мясо — стать полностью приготовленным и мягким.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не вливайте весь бульон сразу. В зур бэлише начинка должна томиться в собственном соке, а не плавать в жидкости. Добавляйте горячий бульон постепенно и следите за его количеством. Так картофель станет нежным, мясо сохранит сочность, а нижняя корочка не размокнет.

Почему зур бэлиш получается таким сочным

Секрет блюда — в закрытой конструкции пирога.

Во время выпекания мясо, картофель и лук выделяют сок. Плотно защипнутые края удерживают внутри большую часть влаги, а добавленный бульон помогает начинке равномерно приготовиться.

Особую роль играет лук. Он не только придаёт аромат, но и делает мясную начинку сочнее.

Поэтому уменьшать его количество слишком сильно не стоит.

Какое мясо лучше использовать

Традиционно для зур бэлиша используют говядину, баранину, а в некоторых домашних вариантах — мясо птицы.

Говядина придаёт пирогу насыщенный мясной вкус. Лучше выбирать лопатку или другую часть, подходящую для длительного приготовления.

Баранина делает начинку более ароматной и жирной.

Если готовите с курицей или индейкой, время выпекания может быть меньше. При этом важно ориентироваться на готовность картофеля и мяса, а не только на цвет теста.

Почему нижняя корочка иногда остаётся сырой

Чаще всего это происходит из-за слишком большого количества жидкости или недостаточно прогретой духовки.

Чтобы избежать проблемы, используйте глубокую металлическую форму с достаточно толстым дном. Не раскатывайте основание чрезмерно тонко и не добавляйте холодный бульон.

Также не стоит доставать пирог сразу после того, как верх подрумянился: начинке требуется значительно больше времени, чем тесту.

Если верх уже готов, а низ ещё недостаточно пропёкся, прикройте пирог фольгой и продолжайте выпекать.

Как традиционно подают зур бэлиш

Готовому пирогу дайте постоять около 10–15 минут.

Затем аккуратно срежьте верхнюю крышку по кругу. Её разрезают на кусочки и подают вместе с начинкой.

Мясо с картофелем раскладывают по тарелкам, добавляя немного ароматного сока.

Нижнюю часть теста тоже делят между гостями. Она особенно вкусна благодаря мясному бульону, которым пропиталась во время выпекания.

К зур бэлишу хорошо подходят свежие овощи, зелень и горячий чай.

Можно ли приготовить зур бэлиш заранее

Пирог можно испечь за несколько часов до подачи, но вкуснее всего он остаётся тёплым.

Если блюдо остыло, разогрейте его в духовке при 160–170 °C, прикрыв фольгой. При необходимости через центральное отверстие можно добавить немного горячего бульона.

Остатки пирога храните в холодильнике в закрытом контейнере не более 3–4 дней. После приготовления не оставляйте мясную выпечку надолго при комнатной температуре.

Зур бэлиш — пример того, как из простых продуктов получается большое праздничное блюдо. Мясо, картофель и лук медленно готовятся под закрытой крышкой из теста, а бульон делает начинку особенно нежной. Главное — хорошо защипнуть края, не торопиться с выпеканием и следить, чтобы внутри оставалось достаточно жидкости.

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