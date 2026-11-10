Новости Татарстана

Мокрый снег и до +4 градусов: прогноз погоды в Татарстане на сегодня

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями, ме...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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В Татарстане сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили синоптики.

Ветер будет юго-западного направления, его скорость составит 5–10 метров в секунду, а при порывах может достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется от +1 до +4 градусов.

На дорогах местами сохранится гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными. Осадки и плюсовая температура могут сделать тротуары и проезжую часть скользкими.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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