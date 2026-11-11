Новости Татарстана

Тукаевский район: 50 лет роста и планы на 50 млрд инвестиций

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Тукаевский район отметил 50-летие со дня образования. Муниципалитет, сформировавшийся вокруг Набережных Челнов в 1976 году, принимал поздравления от руководства республики. Заместитель председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, выступая на торжестве, поставил перед районом амбициозную задачу: ежегодно привлекать 50 млрд рублей инвестиций и нарастить валовый региональный продукт до 100 млрд рублей.

Ахметов отметил, что район и автоград развивались вместе, как близнецы, на фоне строительства КАМАЗа. Он подчеркнул необходимость разработки комплексных программ для каждого растущего поселка, чтобы не усугублять накопившиеся проблемы. За последние пять лет в районе построили и модернизировали более 300 объектов на 9 млрд рублей, а с 2023 года газифицировали более 7,3 тыс. семей.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в своем поздравлении напомнил о тесной связи города и района, поблагодарив тружеников за продовольствие. К юбилею район получил подарок — крытый ледовый дворец «Тукай Арена». Празднование продолжилось концертом с участием народного артиста Татарстана Салавата Фатхутдинова.

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