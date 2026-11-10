Круговой: не удивился, что Глушенкова не вызвали в сборную РФ
Защитник московского ЦСКА Данил Круговой заявил, что отсутствие полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в сборной России на ноябрьских матчах не стало для него неожиданностью. Футболист подтвердил, что ранее в национальной команде состоялся разговор с участием Глушенкова, однако отказался раскрывать его содержание. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Журналисты поинтересовались у Кругового, удивило ли его решение тренерского штаба не приглашать игрока «Зенита» на предстоящий сбор. Защитник ответил отрицательно, но подробно объяснять свою позицию не стал.
Отдельный вопрос касался событий в раздевалке российской команды после товарищеской встречи с Нигерией.
Круговой подтвердил, что между футболистами состоялся разговор, связанный с Глушенковым. При этом защитник подчеркнул, что не намерен рассказывать о происходившем внутри команды.
«Диалог был. Но то, что было в раздевалке, остаётся там», — сказал футболист.
Также Круговой выразил сомнение в том, что отсутствие Глушенкова связано с возможным отказом «Зенита» отпустить игрока в расположение национальной сборной.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение не приглашать полузащитника на ноябрьские встречи. Наставник пояснил, что причина заключается не в футбольных способностях Глушенкова, а в его отношении к выступлениям за национальную команду.
По словам Карпина, замечания игроку делали в том числе партнёры по сборной. Однако подробности этих разговоров главный тренер не раскрыл.
При этом Глушенков продолжает демонстрировать высокую результативность в чемпионате России. В сезоне-2026/27 полузащитник «Зенита» возглавляет гонку бомбардиров Российской премьер-лиги.
Несмотря на успешные выступления за клуб, футболист не получил приглашения на ноябрьские матчи сборной.
В ближайших встречах национальная команда под руководством Валерия Карпина сыграет с Узбекистаном и Венесуэлой.
Первый товарищеский матч состоится 12 ноября в Ташкенте. Вторую игру российские футболисты проведут 17 ноября в Краснодаре.
Таким образом, Круговой подтвердил факт разговора с участием Глушенкова, но не стал связывать его содержание с конкретными обстоятельствами невызова. Причины решения тренерского штаба ранее обозначил Валерий Карпин.
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