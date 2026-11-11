Творог смешиваю с простыми продуктами и жарю: финские лепёшки получаются нежнее привычных сырников

Из творога можно приготовить не только сырники, но и мягкие лепёшки с нежной серединой и тонкой золотистой корочкой. Для этого творог смешивают с яйцом, мукой и небольшим количеством молока, а затем обжаривают на сковороде. Получается простой завтрак в духе финской домашней кухни.

В отличие от привычных сырников, такие лепёшки делают более тонкими, а тесто — мягким и пластичным. Их можно подавать как со сладкими добавками, так и с сыром, зеленью или сметаной.

Какие продукты понадобятся

На 6–8 небольших лепёшек:

творог — 300 г;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 120 г;

молоко — 50 мл;

сливочное масло — 20 г;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

соль — ¼ ч. л.;

сахар — 1 ч. л. по желанию;

растительное масло — для жарки.

Для этого рецепта лучше выбирать творог средней влажности, жирностью 5–9%. Слишком сухой творог сделает тесто плотным, а очень влажный потребует дополнительной муки.

Как приготовить творожные лепёшки

Переложите творог в глубокую миску и разомните вилкой. Если хотите получить особенно нежную текстуру, протрите его через сито. Добавьте яйцо, соль и при желании сахар. Влейте молоко и растопленное, слегка остывшее сливочное масло. Перемешайте до однородности. Соедините муку с разрыхлителем и постепенно добавьте к творожной массе. Замесите мягкое тесто. Оно может слегка липнуть к рукам, поэтому не стоит добавлять слишком много муки. Оставьте тесто на 10 минут. Разделите его на 6–8 частей и сформируйте круглые лепёшки толщиной около 7–10 мм. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите лепёшки и жарьте на умеренном огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны. При необходимости накройте сковороду крышкой на последние 1–2 минуты, чтобы середина полностью приготовилась.

Готовые лепёшки должны стать румяными снаружи и мягкими внутри, без сырого теста в центре.

Почему лепёшки получаются нежными

Главную роль играет творог. Он придаёт тесту влажность и мягкость, а яйцо помогает сохранить форму при жарке.

Небольшое количество разрыхлителя делает структуру более воздушной. При этом тесто не нужно долго вымешивать, как дрожжевое.

Если добавить слишком много муки, лепёшки станут плотными и потеряют характерную нежность.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не стремитесь сделать творожное тесто совершенно сухим. Лучше слегка смазать руки маслом при формировании лепёшек, чем подсыпать лишнюю муку. Жарьте на умеренном огне: так поверхность успеет подрумяниться, а середина останется мягкой и полностью приготовится.

Чем такие лепёшки отличаются от сырников

В классических сырниках основную часть массы составляет творог, а муку добавляют преимущественно для связывания ингредиентов.

В творожных лепёшках муки немного больше, а молоко и разрыхлитель помогают получить мягкое тесто, которое можно формировать руками.

Поэтому результат напоминает не столько сырники, сколько нежный домашний хлеб с творожным вкусом.

Стоит учитывать, что это адаптированный домашний рецепт в финском стиле, а не единый традиционный финский рецепт с общепринятым названием.

Можно ли приготовить без сахара

Да, эти лепёшки отлично подходят для несладкой подачи.

Просто исключите сахар из теста и при желании добавьте немного измельчённого укропа или зелёного лука.

Готовые лепёшки можно подать со сметаной, мягким сыром или слабосолёной рыбой.

Если хочется сладкий вариант, достаточно добавить немного сахара и подать с ягодами или вареньем.

Почему лепёшки получаются плотными

Обычно причина в избытке муки или слишком долгом вымешивании.

Творог бывает разной влажности, поэтому указанное количество муки лучше добавлять постепенно. Иногда её потребуется немного меньше.

Также важно не делать лепёшки слишком толстыми: иначе поверхность быстро подрумянится, а середина останется сыроватой.

Оптимальная толщина — около одного сантиметра.

С чем подавать творожные лепёшки

Для завтрака подойдут сметана, натуральный йогурт, ягодное варенье или мёд.

В несладком варианте лепёшки хорошо сочетаются с огурцами, зеленью и творожным сыром.

Подавать их лучше тёплыми, сразу после приготовления. В это время корочка остаётся слегка румяной, а середина — особенно нежной.

Как хранить и разогревать

Остывшие лепёшки переложите в контейнер с крышкой и храните в холодильнике до 2–3 дней.

Разогревать их удобнее на сухой сковороде под крышкой на небольшом огне. Также подойдёт микроволновая печь, но корочка после неё станет мягче.

Творожные лепёшки — простой способ разнообразить привычный завтрак. Они готовятся из доступных продуктов, не требуют дрожжей и долгой расстойки. Благодаря творогу тесто получается мягким, а небольшое количество масла помогает создать аппетитную золотистую корочку.

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