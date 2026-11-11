Творог смешиваю с простыми продуктами и жарю: финские лепёшки получаются нежнее привычных сырников
ПроКазань
Из творога можно приготовить не только сырники, но и мягкие лепёшки с нежной серединой и тонкой золотистой корочкой. Для этого творог смешивают с яйцом, мукой и небольшим количеством молока, а затем обжаривают на сковороде. Получается простой завтрак в духе финской домашней кухни.
В отличие от привычных сырников, такие лепёшки делают более тонкими, а тесто — мягким и пластичным. Их можно подавать как со сладкими добавками, так и с сыром, зеленью или сметаной.
Какие продукты понадобятся
На 6–8 небольших лепёшек:
творог — 300 г;
яйцо — 1 шт.;
пшеничная мука — 120 г;
молоко — 50 мл;
сливочное масло — 20 г;
разрыхлитель — ½ ч. л.;
соль — ¼ ч. л.;
сахар — 1 ч. л. по желанию;
растительное масло — для жарки.
Для этого рецепта лучше выбирать творог средней влажности, жирностью 5–9%. Слишком сухой творог сделает тесто плотным, а очень влажный потребует дополнительной муки.
Как приготовить творожные лепёшки
Переложите творог в глубокую миску и разомните вилкой. Если хотите получить особенно нежную текстуру, протрите его через сито.
Добавьте яйцо, соль и при желании сахар.
Влейте молоко и растопленное, слегка остывшее сливочное масло.
Перемешайте до однородности.
Соедините муку с разрыхлителем и постепенно добавьте к творожной массе.
Замесите мягкое тесто. Оно может слегка липнуть к рукам, поэтому не стоит добавлять слишком много муки.
Оставьте тесто на 10 минут.
Разделите его на 6–8 частей и сформируйте круглые лепёшки толщиной около 7–10 мм.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
Выложите лепёшки и жарьте на умеренном огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны.
При необходимости накройте сковороду крышкой на последние 1–2 минуты, чтобы середина полностью приготовилась.
Готовые лепёшки должны стать румяными снаружи и мягкими внутри, без сырого теста в центре.
Почему лепёшки получаются нежными
Главную роль играет творог. Он придаёт тесту влажность и мягкость, а яйцо помогает сохранить форму при жарке.
Небольшое количество разрыхлителя делает структуру более воздушной. При этом тесто не нужно долго вымешивать, как дрожжевое.
Если добавить слишком много муки, лепёшки станут плотными и потеряют характерную нежность.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не стремитесь сделать творожное тесто совершенно сухим. Лучше слегка смазать руки маслом при формировании лепёшек, чем подсыпать лишнюю муку. Жарьте на умеренном огне: так поверхность успеет подрумяниться, а середина останется мягкой и полностью приготовится.
Чем такие лепёшки отличаются от сырников
В классических сырниках основную часть массы составляет творог, а муку добавляют преимущественно для связывания ингредиентов.
В творожных лепёшках муки немного больше, а молоко и разрыхлитель помогают получить мягкое тесто, которое можно формировать руками.
Поэтому результат напоминает не столько сырники, сколько нежный домашний хлеб с творожным вкусом.
Стоит учитывать, что это адаптированный домашний рецепт в финском стиле, а не единый традиционный финский рецепт с общепринятым названием.
Можно ли приготовить без сахара
Да, эти лепёшки отлично подходят для несладкой подачи.
Просто исключите сахар из теста и при желании добавьте немного измельчённого укропа или зелёного лука.
Готовые лепёшки можно подать со сметаной, мягким сыром или слабосолёной рыбой.
Если хочется сладкий вариант, достаточно добавить немного сахара и подать с ягодами или вареньем.
Почему лепёшки получаются плотными
Обычно причина в избытке муки или слишком долгом вымешивании.
Творог бывает разной влажности, поэтому указанное количество муки лучше добавлять постепенно. Иногда её потребуется немного меньше.
Также важно не делать лепёшки слишком толстыми: иначе поверхность быстро подрумянится, а середина останется сыроватой.
Оптимальная толщина — около одного сантиметра.
С чем подавать творожные лепёшки
Для завтрака подойдут сметана, натуральный йогурт, ягодное варенье или мёд.
В несладком варианте лепёшки хорошо сочетаются с огурцами, зеленью и творожным сыром.
Подавать их лучше тёплыми, сразу после приготовления. В это время корочка остаётся слегка румяной, а середина — особенно нежной.
Как хранить и разогревать
Остывшие лепёшки переложите в контейнер с крышкой и храните в холодильнике до 2–3 дней.
Разогревать их удобнее на сухой сковороде под крышкой на небольшом огне. Также подойдёт микроволновая печь, но корочка после неё станет мягче.
Творожные лепёшки — простой способ разнообразить привычный завтрак. Они готовятся из доступных продуктов, не требуют дрожжей и долгой расстойки. Благодаря творогу тесто получается мягким, а небольшое количество масла помогает создать аппетитную золотистую корочку.
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