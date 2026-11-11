Новости Татарстана

Талия Минуллина: гостей Казани больше, чем номеров в отелях

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Казань стала современным и благоустроенным городом, куда не стыдно приглашать первых лиц, однако гостиничная инфраструктура не поспевает за потоком туристов. Об этом на строительной неделе БРИКС-2026 заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Гостей больше, чем у нас отелей», — констатировала она. Из-за плотного графика мероприятий, в том числе международных, места в гостиницах Казани и других городов республики приходится бронировать за три-четыре месяца.

Минуллина также отметила рост вторичного рынка жилья и аренды, часть которого работает в тени. По её словам, внутренний туризм в России активно развивается: появляются новые курорты, санатории, отели и кемпинги.

Глава АИР подчеркнула, что в Татарстане много инвесторов, но республика выбирает компании, способные создать качественный продукт и сервис. Приоритет — объекты, построенные по современным «зеленым» технологиям с грамотным управлением.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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