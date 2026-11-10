Создатели сериала «Айда!» убрали упоминание Института развития интернета

В титрах сериала «Айда!» больше не значится Институт развития интернета (ИРИ), хотя ранее его логотип появлялся в тизерах и промоматериалах проекта. Организация вышла из числа участников производства, однако причины такого решения не раскрываются.

Отсутствие заставки ИРИ заметили зрители после выхода первых серий. В пресс-службе института пока не комментировали ситуацию, а создатели сериала не делали официальных заявлений о смене состава партнеров.

Ранее ИРИ активно поддерживал проект, а его брендирование было частью рекламной кампании. Теперь в финальных титрах указаны только другие участники производства, что стало неожиданностью для поклонников шоу.