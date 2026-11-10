В роллах казанского «Бахетле» нашли кишечную палочку

Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в роллах «Филадельфия», продававшихся в супермаркете «Бахетле» на улице Павлюхина в Казани. В продукции также зафиксировано превышение допустимого уровня микроорганизмов.

Магазину вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Компанию обязали устранить выявленные нарушения и усилить контроль за безопасностью продукции.

Ранее из-за кишечной палочки временно закрывали суши-бар Yokoso на улице Даурской. После посещения заведения несколько потребителей обратились за медицинской помощью, у них диагностировали дискинезию желчевыводящих путей.