Итальянцы запекают виноград с сыром и травами: неожиданная закуска, которую подают с хрустящим хлебом

Виноград обычно едят свежим или добавляют в десерты, но в итальянской кухне его также сочетают с сыром, ароматными травами и хрустящим хлебом. При запекании ягоды становятся мягче, выделяют сладкий сок и приобретают более насыщенный вкус. Рядом с солоноватым сыром такое сочетание раскрывается совершенно по-новому.

Закуска из запечённого винограда особенно хороша в тёплом виде. Её можно приготовить для домашнего ужина, встречи с друзьями или праздничного стола. Сложных ингредиентов не потребуется: достаточно винограда, сыра, оливкового масла и нескольких веточек розмарина или тимьяна.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

виноград без косточек — 350 г;

сыр фета — 180–200 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

свежий розмарин — 1 небольшая веточка;

тимьян — 2–3 веточки;

чеснок — 2 зубчика;

чёрный молотый перец — по вкусу;

бальзамический уксус — 1 ч. л. по желанию;

багет или чиабатта — 200 г.

Для приготовления лучше выбирать плотный сладкий виноград. Подойдут как светлые, так и тёмные сорта.

Фету можно заменить мягким козьим сыром, но он может иначе вести себя при нагревании. А если хочется получить особенно нежную закуску, стоит попробовать рикотту, добавив её уже к готовому горячему винограду.

Как приготовить запечённый виноград с сыром

Разогрейте духовку до 200 °C. Снимите виноград с веточек, тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Переложите ягоды в небольшую форму для запекания. Добавьте очищенные зубчики чеснока, слегка раздавив их плоской стороной ножа. Полейте виноград оливковым маслом и посыпьте чёрным перцем. Положите сверху веточки розмарина и тимьяна. Разместите в центре формы целый кусок феты или разломите сыр на несколько крупных частей. Отправьте форму в духовку на 18–25 минут. Дождитесь, когда виноград размягчится, часть ягод слегка лопнет, а сыр прогреется и станет мягче. При желании добавьте немного бальзамического уксуса. Пока закуска запекается, нарежьте багет или чиабатту ломтиками. Подсушите хлеб на сухой сковороде либо в духовке до золотистой корочки. Достаньте форму, удалите жёсткие веточки трав и слегка перемешайте сыр с виноградным соком.

Подавайте закуску прямо в форме вместе с хрустящим хлебом.

Почему виноград после запекания становится вкуснее

При нагревании виноград теряет часть влаги, а его кожица размягчается.

В результате природная сладость ягод ощущается ярче. Одновременно выделяется сок, который смешивается с оливковым маслом, сыром и ароматами трав.

Получается своеобразный тёплый соус с фруктовыми нотками.

При этом виноград не нужно запекать до полного высыхания. Лучше, когда ягоды сохраняют форму, но становятся мягкими и сочными внутри.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед запеканием обязательно обсушите виноград. Если переложить мокрые ягоды в форму, лишняя вода разбавит сок и сделает вкус менее насыщенным. А чтобы получить более выразительный аромат, добавьте веточку розмарина в самом начале приготовления, но удалите её перед подачей: длительное нахождение жёстких листьев в готовой закуске может придать слишком сильную травяную нотку.

Какой сыр лучше сочетается с виноградом

Виноград хорошо подходит к разным видам сыра, но результат будет отличаться.

Фета придаёт закуске выраженную солоноватость и приятный контраст со сладкими ягодами. При нагревании она размягчается, но обычно не превращается в полностью тягучую массу.

Козий сыр добавляет характерную кислинку и нежную сливочную текстуру.

Рикотта делает вкус более мягким. Её удобно выкладывать на тёплый хлеб вместе с запечённым виноградом.

Горгонзола подходит любителям ярких сырных сочетаний. Её достаточно совсем немного, поскольку вкус у неё насыщенный.

Для первого приготовления лучше использовать фету: она хорошо держит форму и не требует сложной подготовки.

Почему к винограду добавляют розмарин

Розмарин обладает насыщенным хвойно-пряным ароматом, который хорошо сочетается со сладкими фруктами.

При запекании его эфирные масла частично переходят в оливковое масло и сок винограда.

Тимьян действует мягче и добавляет лёгкие травяные оттенки.

Однако важно не переборщить со специями. Для небольшой формы достаточно одной веточки розмарина и нескольких веточек тимьяна.

Если свежих трав нет, можно использовать совсем небольшую щепотку сушёных.

Можно ли приготовить закуску без феты

Да, виноград можно запечь отдельно с оливковым маслом, чесноком и травами.

После приготовления выложите ягоды на подсушенный хлеб, предварительно смазанный рикоттой или творожным сыром.

Такой вариант удобен, если хочется сохранить более выраженный контраст между горячими ягодами и прохладной сырной основой.

Ещё одно интересное сочетание — запечённый виноград с мягким сыром и измельчёнными грецкими орехами.

Как сделать хрустящие тосты

Для подачи лучше всего подходит хлеб с плотным мякишем и выраженной корочкой.

Итальянская чиабатта особенно удобна: её пористая структура хорошо впитывает сок, который выделяется при запекании винограда.

Нарежьте хлеб ломтиками толщиной около 1,5 см.

Слегка смажьте оливковым маслом и подсушите на сковороде или в духовке при 200 °C примерно 5–7 минут.

Тосты должны стать румяными снаружи, но сохранить немного мягкости внутри.

При желании горячий хлеб можно натереть разрезанным зубчиком чеснока.

Какие ошибки могут испортить закуску

Слишком высокая температура. Если виноград начинает быстро подгорать, а сок темнеет, уменьшите нагрев.

Избыток масла. Большое количество жира может сделать закуску тяжёлой и скрыть фруктовый вкус.

Слишком солёный сыр. Фета сама по себе достаточно солёная, поэтому дополнительно солить виноград обычно не нужно.

Длительное запекание. Если держать ягоды в духовке слишком долго, они потеряют форму, а сок может чрезмерно загустеть.

Мягкий хлеб без подсушивания. Он быстро размокает от горячего виноградного сока.

Лучше подавать тосты отдельно, чтобы каждый мог самостоятельно собрать закуску.

Чем дополнить запечённый виноград

К основным ингредиентам можно добавить несколько простых продуктов.

Грецкие орехи — для хрустящей текстуры.

Миндаль — для нежного орехового аромата.

Бальзамический уксус — для лёгкой кислинки.

Лимонную цедру — для свежих цитрусовых ноток.

Немного мёда — если виноград оказался недостаточно сладким.

Однако добавлять всё сразу не стоит. Главное достоинство блюда — контраст между сладкими ягодами, солоноватым сыром и ароматными травами.

Можно ли приготовить закуску заранее

Лучше всего подавать виноград сразу после духовки.

В горячем виде сыр остаётся мягким, а ягоды выделяют ароматный сок.

Если закуска осталась, её можно переложить в закрытый контейнер и хранить в холодильнике до 2–3 дней.

Перед повторной подачей прогрейте в духовке при 160–170 °C до горячего состояния.

Хлеб желательно подсушивать непосредственно перед едой, иначе он потеряет хрустящую корочку.

С чем ещё подавать запечённый виноград

Помимо тостов, такую закуску можно использовать как дополнение к сырной тарелке.

Она хорошо сочетается с запечённой птицей, мягкими сырами и свежей зеленью.

Небольшое количество винограда вместе с соком можно выложить поверх салата с рукколой.

А если подать его с рикоттой на ломтике чиабатты, получится необычная брускетта для праздничного стола.

Запечённый виноград с сыром и травами — пример того, как несколько простых продуктов превращаются в выразительную закуску. Сладкие тёплые ягоды, солоноватый сыр и хрустящий хлеб создают необычное сочетание, ради которого не нужно осваивать сложные кулинарные техники. Достаточно правильно подобрать ингредиенты и не передержать виноград в духовке.

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