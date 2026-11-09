«Надо с уважением относиться». Солари ответил на заявление игрока «Зенита»
Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари выразил несогласие с защитником петербургского «Зенита» Игорем Дивеевым, который ранее усомнился в способности красно-белых бороться за чемпионский титул. Футболист столичного клуба подчеркнул, что в российском первенстве нельзя недооценивать соперников независимо от их положения в турнирной таблице. Об этом сообщает «Русский футбол».
Поводом для комментария стало высказывание Дивеева, который не включил московскую команду в число основных претендентов на победу в чемпионате России. Солари придерживается другой точки зрения и считает, что практически любой участник Российской премьер-лиги способен навязать борьбу конкурентам.
По словам аргентинца, он предпочитает не давать категоричных оценок другим клубам. Полузащитник убеждён, что футболисты должны проявлять уважение к соперникам и не делать преждевременных выводов об их возможностях.
«Я с этим не согласен. В РПЛ любая команда может составить конкуренцию», — заявил Солари в беседе с журналистами «Чемпионата».
Игрок «Спартака» также отметил, что ему не нравится рассуждать об уровне других коллективов. По его мнению, уважительное отношение к участникам чемпионата необходимо сохранять независимо от результатов и текущей формы команд.
После 14 проведённых встреч московский клуб набрал 29 очков и расположился на третьей строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Петербургский «Зенит», согласно данным издания «Русский футбол», имел в активе 31 балл и занимал первое место.
Таким образом, Солари не поддержал оценку Дивеева относительно чемпионских перспектив красно-белых. Аргентинский футболист считает, что заранее исключать какие-либо команды из борьбы за высокие места неправильно.
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