Новости Татарстана

В лесах Татарстана с начала года выявили 16 нарушений при сборе валежника

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С начала года в лесах Татарстана зафиксировано 16 нарушений, связанных со сбором валежника. Об этом сообщил начальник отдела государственного контроля и надзора Министерства лесного хозяйства РТ Айрат Ахмеров.

По его словам, чаще всего граждане нарушают правила, используя бензопилы. Некоторые нарушители ссылаются на незнание требований, однако ведомство регулярно проводит разъяснительную работу, а вся необходимая информация размещена на сайте Минлесхоза РТ. Ахмеров призвал жителей республики перед походом в лес ознакомиться с действующими правилами, чтобы избежать штрафов.

Он также пояснил, что валежником считаются сухие ветви и стволы, упавшие на землю из-за штормов, буреломов или обильных снегопадов, но не остатки лесосечных работ. Собирать валежник разрешено только для личных нужд и исключительно ручным способом — с использованием топоров и ручных пил. Заготовка древесины на продажу запрещена.

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