Учёные сообщили, как прошло вскрытие 400-летнего замка с затонувшего корабля

Британские исследователи смогли открыть старинный кодовый замок, который более четырёх столетий находился среди сокровищ затонувшего торгового судна. Благодаря современному рентгеновскому оборудованию специалисты определили комбинацию из четырёх букв — ANCE. Однако выяснить, почему владелец выбрал именно такое сочетание, пока не удалось. Об этом сообщает Live Science.

Необычный предмет обнаружили среди находок, связанных с английским торговым кораблём «Энн Фрэнсис». Судно потерпело крушение у побережья Южного Уэльса в конце XVI века.

Трагедия произошла вечером 28 декабря 1583 года. Корабль возвращался из Испании, когда попал в сильный шторм. Непогода сбила его с курса, после чего судно оказалось у берега неподалёку от пляжа Маргам.

Часть груза удалось обнаружить только спустя несколько столетий. Постепенно морские штормы и работы по углублению дна освобождали от песка старинные предметы, оставшиеся после кораблекрушения.

Значительную часть сокровищ нашёл британский любитель поисков с металлоискателем Питер Хьюз. С 1996 по 2017 год он обнаружил множество монет и других предметов, принадлежавших затонувшему судну.

Среди находок оказался небольшой латунный замок с несколькими поворотными кольцами. Несмотря на длительное пребывание под песком, устройство сохранилось в исключительно хорошем состоянии.

Особенно удивило исследователей то, что кольца механизма продолжали свободно вращаться. Однако правильную комбинацию никто не знал, поэтому открыть замок обычным способом не удавалось.

После передачи предмета в Национальный музей Уэльса специалисты решили отказаться от многочисленных попыток подбора кода.

Причиной стали опасения за сохранность исторической находки. Внутри механизма находились песчинки и другие мелкие частицы, которые могли повредить старинные детали при многократном вращении колец.

Для решения задачи музейные сотрудники обратились к исследователям Кардиффского университета.

Учёные применили микрокомпьютерную томографию — метод, позволяющий получать подробные изображения внутреннего строения предметов с помощью рентгеновского излучения.

Оборудование сделало множество снимков замка под разными углами. Затем специалисты объединили полученные данные и создали трёхмерную цифровую модель механизма.

Исследование позволило увидеть внутренние выемки и определить, как они должны располагаться относительно букв на поворотных кольцах.

После анализа изображений учёные вычислили необходимое сочетание символов. Правильной комбинацией оказались четыре латинские буквы — ANCE.

Специалисты передали результаты музейным сотрудникам, которые проверили код на настоящем замке. Механизм успешно открылся, завершив многолетние попытки разгадать его секрет.

Однако исследователи столкнулись с новой загадкой. Пока неизвестно, имели ли четыре буквы особое значение для прежнего владельца или представляли собой случайно выбранную комбинацию.

Историки предполагают, что замок использовали для защиты небольшого сундука с ценными вещами.

Рядом с предметом обнаружили испанские серебряные монеты и приспособления для взвешивания денег. Поэтому специалисты допускают, что устройство могло закрывать ящик с драгоценностями, деньгами или важными документами.

В исторических свидетельствах о кораблекрушении действительно упоминаются три сундука со сломанными замками. Однако установить, принадлежала ли найденная деталь одному из них, пока невозможно.

Известно, что владельцем корабля был английский торговец Фрэнсис Шакстон, которого современники связывали с контрабандной торговлей.

Судно перевозило пшеницу в Испанию, где за подобные грузы могли расплачиваться золотом и серебром, поступавшими из американских колоний.

После крушения часть содержимого корабля разграбили местные жители. Поэтому историки не исключают, что ценности из сундука, который когда-то закрывал найденный замок, могли исчезнуть ещё в XVI веке.

Сегодня старинный предмет входит в музейную коллекцию, посвящённую затонувшему судну «Энн Фрэнсис». Посетители Национального музея набережной в Суонси могут увидеть его вместе с другими находками, включая редкие золотые монеты и корабельный свисток.

Таким образом, современные технологии позволили исследователям открыть замок, который оставался запертым более 400 лет. При этом значение загадочного буквенного кода и первоначальное содержимое защищённого им сундука пока остаются неизвестными.

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