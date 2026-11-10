Кулинария

В Индии обычную морковь превращают в десерт: тушат с молоком, и получается нежное лакомство

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить индийскую морковную халву гаджа...

ПроКазань

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В Индии из обычной моркови готовят сладкий десерт, который совсем не похож на привычные овощные блюда. Морковь натирают на тёрке, долго томят с молоком, добавляют сахар, топлёное масло и ароматные специи. Получается гаджар халва (gajar halwa) — нежное лакомство с насыщенным сливочным вкусом.

В отличие от привычной халвы из семечек, индийский десерт напоминает густой сладкий пудинг с мягкими кусочками моркови. Его подают тёплым или охлаждённым, украшая орехами. Приготовить гаджар халву можно на обычной домашней кухне.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

  • морковь — 600 г;

  • молоко — 600 мл;

  • сахар — 70–100 г;

  • топлёное масло гхи — 2 ст. л.;

  • молотый кардамон — ¼ ч. л.;

  • кешью или миндаль — 30 г;

  • изюм — 20 г по желанию.

Лучше выбирать сладкую, сочную морковь ярко-оранжевого цвета. От её вкуса во многом зависит результат.

Для приготовления понадобится сковорода с толстым дном или широкий сотейник.

Как приготовить индийский морковный десерт

  1. Вымойте морковь, очистите и натрите на крупной или средней тёрке.

  2. Переложите её в глубокую сковороду или сотейник.

  3. Влейте молоко и доведите до слабого кипения.

  4. Уменьшите огонь и готовьте без крышки около 35–45 минут, периодически помешивая.

  5. Когда большая часть молока выпарится, добавьте сахар.

  6. Перемешайте и продолжайте готовить ещё 8–10 минут. После добавления сахара масса станет немного более жидкой.

  7. Положите топлёное масло и кардамон.

  8. Готовьте ещё 5–7 минут, пока десерт не приобретёт густую, нежную консистенцию.

  9. Отдельно слегка обжарьте измельчённые орехи на сухой сковороде или в небольшом количестве гхи.

  10. Добавьте орехи и при желании изюм в морковную массу.

  11. Перемешайте и снимите с огня.

Готовая гаджар халва должна быть мягкой и влажной, но без свободной жидкости на дне посуды.

Почему морковь становится похожей на десерт

При длительном нагревании морковь размягчается, а молоко постепенно выпаривается и становится более концентрированным.

Молочные белки и жиры придают блюду нежную текстуру, а природная сладость моркови сочетается с добавленным сахаром.

Кардамон создаёт характерный аромат, благодаря которому десерт совсем не напоминает обычную тушёную морковь.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не пытайтесь ускорить приготовление сильным нагревом. Молоко может пригореть раньше, чем морковь станет мягкой. Лучше использовать широкую посуду с толстым дном и готовить на небольшом огне, регулярно перемешивая массу. Так десерт получится нежным, без привкуса подгоревшего молока.

Можно ли заменить топлёное масло

Для традиционного вкуса лучше использовать гхи — очищенное топлёное масло, распространённое в индийской кухне.

Оно придаёт десерту насыщенный сливочный аромат.

Если гхи нет, подойдёт обычное сливочное масло. Добавлять его лучше ближе к концу приготовления.

Полностью исключить масло тоже можно, но десерт получится менее насыщенным.

Зачем добавляют кардамон

Кардамон — одна из характерных специй индийских сладостей.

Его аромат хорошо сочетается с молоком, орехами и морковью. При этом важно не переборщить: достаточно небольшой щепотки молотых семян.

По желанию можно добавить немного шафрана, предварительно настояв его в ложке тёплого молока.

А вот корица для традиционной гаджар халвы не обязательна.

Как сделать десерт менее сладким

Количество сахара можно регулировать в зависимости от сладости моркови.

Для начала добавьте 70 г, попробуйте массу ближе к концу приготовления и при необходимости увеличьте количество.

Важно учитывать, что по мере выпаривания жидкости вкус становится более концентрированным.

Орехи и изюм тоже добавляют сладость и насыщенность, поэтому слишком много сахара может не понадобиться.

Почему гаджар халва получается жидкой

Чаще всего причина в недостаточном выпаривании молока.

Морковь должна стать мягкой, а жидкость — практически полностью впитаться или испариться.

Если десерт остаётся водянистым, продолжайте готовить его без крышки на небольшом огне, чаще помешивая.

После остывания масса дополнительно загустеет.

Как подавать индийскую морковную халву

В Индии гаджар халву часто подают тёплой, особенно в прохладное время года.

Разложите десерт по небольшим пиалам и посыпьте измельчённым миндалём или кешью.

Для праздничной подачи можно добавить несколько фисташек.

Охлаждённая халва становится плотнее, но сохраняет сладкий сливочный вкус.

Как хранить готовый десерт

Полностью остудите морковную халву, переложите в контейнер с крышкой и уберите в холодильник.

Хранить её рекомендуется до 3 дней.

Перед подачей десерт можно осторожно разогреть на слабом огне или в микроволновой печи, добавив при необходимости ложку молока.

Гаджар халва показывает, что даже обычная морковь может стать основой необычного десерта. Достаточно медленно потушить её с молоком, добавить немного сахара, масла и кардамона. Получается ароматное, нежное лакомство, которое можно приготовить без духовки и сложных кондитерских приёмов.

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