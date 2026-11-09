В Казани скончался 34-летний актер Театра на Булаке Азиз Ахмедов

На 35-м году жизни умер актер казанского Молодежного театра на Булаке Азиз Ахмедов. Печальную новость опубликовала пресс-служба учреждения в социальных сетях.

Артист больше года проходил лечение от онкологического заболевания. В октябре его коллеги обратились к неравнодушным людям с просьбой о финансовой поддержке. В последнее время Ахмедов лечился в медицинском учреждении Нью-Дели в Индии.

В день сообщения о смерти актера театр собирался провести благотворительный показ комедии «Примадонны». Доходы от спектакля предназначались для оплаты лечения. Однако после трагического известия мероприятие отменили.

Представители театра сообщили, что покупатели билетов смогут вернуть деньги. Средства, которые останутся после возвратов, направят родственникам артиста.

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования семье Ахмедова. Коллеги вспоминают его не только как талантливого исполнителя, но и как близкого друга, с которым их связывали долгие годы работы.

Творческий путь Азиза Ахмедова в Молодежном театре на Булаке начался в 2010 году. В 2014 году он получил диплом Казанского театрального училища, где обучался на отделении артистов эстрады. Затем поступил в Казанский государственный университет культуры и искусств.

Зрители знали Ахмедова по спектаклям «Ханума», «Примадонны», «Отель Вегас», «Боинг-Боинг», «Golden Boys», «Удивительный случай», «Жил был пионер Лаптев», «Мы не одни, дорогая!», «Необычная семейная история» и шоу «Чудим».