Оладьи готовлю без привычного количества муки: какой один продукт помогает им сохранить форму

Для оладий необязательно добавлять столько муки, чтобы тесто становилось почти неподвижным. Часть ее можно заменить обычным творогом: он делает массу плотнее, помогает оладьям сохранять форму на сковороде и одновременно дает более нежную середину.

Особенно хорошо такой способ работает с мягким творогом без большого количества сыворотки. В результате муки понадобится всего несколько ложек, а сами оладьи не получатся тяжелыми.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для таких оладий беру достаточно сухой творог. Если в упаковке заметна сыворотка, сначала откидываю его на сито — иначе уменьшить количество муки уже не получится».

Что понадобится

На 10–12 оладий:

творог — 200 г;

кефир — 150 мл;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 3–4 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

растительное масло — для жарки.

Как приготовить

Подготовьте творог. Разомните его вилкой. Если хочется более однородной середины, можно предварительно протереть творог через сито. Смешайте основу. Добавьте яйцо, сахар, соль и кефир. Перемешайте до относительно однородной массы. Добавьте муку. Смешайте ее с разрыхлителем и постепенно введите в тесто. Начните с трех столовых ложек. Проверьте густоту. Тесто должно набираться ложкой и сохранять форму небольшой горки. Если оно заметно растекается, добавьте еще ложку муки. Разогрейте сковороду. Налейте немного растительного масла и установите средний нагрев. Обжарьте оладьи. Выкладывайте небольшие порции теста и готовьте примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. Слишком крупными их делать не стоит — середина должна успеть прогреться.

Почему творог позволяет уменьшить количество муки

В обычных оладьях именно мука в значительной степени отвечает за густоту теста. Если просто сократить ее количество, масса становится жидкой и начинает расползаться по сковороде.

Творог меняет консистенцию иначе: его плотная масса сама становится частью основы. Поэтому тесто можно сделать достаточно устойчивым без большого количества муки. При этом важно учитывать влажность продукта — мягкий творог с большим количеством сыворотки потребует больше муки.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не пытаюсь сделать тесто таким же гладким, как для обычных оладий. Небольшие крупинки творога совершенно не мешают, зато лишнее перемешивание здесь ни к чему».

Готовые оладьи можно подавать со сметаной, ягодами или несладким соусом, если уменьшить количество сахара в тесте.

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