Технологии

Google выпустила третью Flash-модель за шесть недель и версию Cyber

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С сегодняшнего дня в сервисах Google открыт доступ к модели Gemini 3.8 Flash. Это третья версия линейки Flash, представленная за шесть недель. Вместе с ней компания анонсировала сборку Gemini 3.8 Flash Cyber для кибербезопасности, которая заменила модель 3.5.

Как сообщает Ars Technica, при решении сложных задач разработки ПО модель добилась прогресса при сниженной стоимости в рамках специальной акции. В OSWorld-2.0, где проверяется взаимодействие ИИ-агентов с компьютером, Gemini 3.8 Flash улучшила результат по сравнению с 3.7 Flash, но по-прежнему уступает лидеру Claude Opus. Модели GPT высоких показателей в этом испытании не продемонстрировали.

Внутренние тесты показали, что Cyber-сборка чаще выявляет уязвимости и предлагает решения. Команда безопасности Chrome зафиксировала рост точности исправлений в 2,6 раза, а в Google Cloud сообщили, что модель обнаружила критическую уязвимость за два часа. Возможности подтвердили партнёры Google Wiz и Palo Alto Networks.

Ранее Google отложила запуск Gemini 3.5 Pro из-за недостаточных показателей в программировании, писала Ferra. Gemini 3.8 Flash в приложении Gemini работает по подписке Pro или Ultra, бесплатно её можно протестировать через AI Studio. Cyber-версия предназначена для проверенных тестировщиков и государственных организаций, о чём сообщает издание «Самара онлайн 24».

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