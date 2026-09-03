Acer возродила Packard Bell к его столетию на выставке IFA 2026

Acer объявила о возрождении бренда Packard Bell, приурочив это к его столетнему юбилею. Сообщение появилось на сайте компании 2 сентября, а обновлённую линейку устройств показали на выставке IFA 2026 в Берлине.

Как отмечается в публикации, бренд получил новый дизайн и философию «Технологии — это просто». Центральным продуктом коллекции стал 14,5-дюймовый ноутбук DotBook. Также в неё вошли проигрыватель винила DotLoop, колонка DotTune, кнопочный телефон DotLine с поддержкой 4G, аудиоочки DotLook, кольцевая лампа DotShine, комплект клавиатуры и мыши DotCombo и наушники DotBass.

Помимо этого, Packard Bell представила совместный проект со стартапом Steasy — подключаемый мини-отпариватель. Продажи устройства в Европе начнутся в четвёртом квартале 2026 года.