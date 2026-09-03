Картошку смешиваю с сыром и яйцом: из трех привычных продуктов получается горячий ужин - рецепт

Картофель, яйца и сыр можно превратить в полноценный горячий ужин без фарша, сложной начинки и долгой подготовки. Картошку достаточно натереть, смешать с остальными ингредиентами и отправить в духовку.

Внутри такая запеканка остается мягкой, а сверху появляется румяная сырная корочка. Главное — убрать из натертого картофеля лишнюю жидкость, иначе середина может получиться слишком влажной.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После натирания картофеля я слегка отжимаю его руками. Досуха отжимать не нужно — убираю только ту жидкость, которая свободно собирается на дне миски».

Что понадобится

На 3–4 порции:

картофель — 700 г;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 150 г;

соль — ½ ч. л.;

черный перец — по вкусу;

растительное или сливочное масло — для формы.

При желании можно добавить зелень, сушеный чеснок или немного паприки, но основа блюда действительно состоит всего из трех продуктов.

Как приготовить

Подготовьте картофель. Очистите клубни и натрите на крупной терке. Если выделилось много жидкости, слегка отожмите массу руками. Натрите сыр. Примерно 100 г добавьте к картофелю, оставшиеся 50 г сохраните для верхнего слоя. Добавьте яйца. Разбейте их прямо в картофельную массу, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Переложите в форму. Смажьте ее маслом и распределите картофель слоем примерно 3–4 см. Сильно утрамбовывать массу не нужно. Отправьте в духовку. Запекайте при 190 градусах около 30 минут. Картофель должен стать мягким, а яичная смесь — полностью схватиться. Добавьте сыр. Посыпьте поверхность оставшимся сыром и готовьте еще 8–10 минут до румяной корочки. Дайте постоять. После духовки оставьте блюдо в форме на 5–10 минут. Горячая масса немного уплотнится, поэтому запеканку будет проще разрезать на порции.

Как получить корочку, а не влажную картофельную массу

Если натертая картошка дала много сока, оставлять всю жидкость в смеси не стоит. В духовке картофель продолжит отдавать влагу, поэтому середина может остаться рыхлой даже при хорошо подрумяненной поверхности.

Не стоит и накрывать форму фольгой на все время приготовления. Открытое запекание помогает лишней влаге испаряться, а сыр лучше добавлять ближе к концу, чтобы он успел расплавиться и подрумяниться, но не пересох.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первый раз я положила весь сыр сразу, и к моменту готовности картофеля верх уже сильно подсох. Теперь часть сыра оставляю и посыпаю запеканку только в последние 10 минут».

Подавать картофельную запеканку лучше горячей. К ней достаточно добавить свежие овощи, соленья или ложку сметаны.

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