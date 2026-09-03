После установки телеком-оборудования в «УРАМ» трафик вырос на 33%

В экстрим-парке «УРАМ» на набережной Казанки установили дополнительное телеком-оборудование. Оно расширило зону покрытия и увеличило емкость мобильной сети, что стало необходимо из-за роста числа гостей. Об этом сообщили в МегаФоне.

Летом количество абонентов на территории парка выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, причем от 30 до 60% пользователей приехали из других регионов. За три месяца «УРАМ» принял жителей 72 субъектов России. Чаще всего в Казань приезжали райдеры из Москвы и регионов Приволжского федерального округа — Башкортостана, Чувашии, Самарской, Ульяновской и Кировской областей.

Директор МегаФона в Татарстане Валерий Борунов отметил, что новые объекты связи улучшили сигнал как на уличных площадках, так и внутри закрытого комплекса. Кроме того, они сняли нагрузку с соседних базовых станций, благодаря чему качество цифровых сервисов выросло на набережной Казанки, мосту Миллениум и в парке Горького.

Наибольшая нагрузка на сеть приходилась на вечера, выходные и дни мероприятий. Во время Дня молодежи и Фестиваля уличных культур объем передаваемых данных увеличивался в 2,5–3 раза. После запуска нового оборудования интернет-активность в парке выросла на 33% и продолжила расти в сентябре.