Технологии

«Одноклассники» запустили нейросеть для создания аватаров и подарков

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В «Одноклассниках» появился собственный искусственный интеллект, позволяющий пользователям редактировать снимки и создавать цифровые подарки. Инструмент умеет применять стили к загруженным кадрам и анимировать их, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Нейросеть доступна в нескольких разделах приложения. Чтобы сгенерировать аватар, нужно в настройках главного фото выбрать опцию для создания уникального снимка. Для виртуальных подарков, например на день рождения или в знак благодарности, есть вкладка «Подарки»: такой сувенир делается из собственного фото и оплачивается внутренней валютой — «ОКами».

По словам главы продукта ОК Александра Москвичева, нейроаватары и цифровые подарки позволяют оперативно создавать персонализированный контент внутри привычных разделов приложения. Он добавил, что, по статистике, публикации с ИИ-аватарками собирают на 50% больше откликов, чем стандартные смены фотографий.

В перспективе команда ОК собирается расширять возможности интеллектуального сервиса, добавляя новые функции для работы с графикой — как для оформления страницы, так и для общения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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