Windows станет менее навязчивой: настройки, которые советует изменить MakeUseOf

Как пишет MakeUseOf, Windows способна отвлекать пользователя системными уведомлениями с предложениями настроить резервное копирование, установить обновление или купить цифровой продукт. Редактор портала Брэндон Миниман объяснил, какие параметры следует изменить, чтобы сделать операционную систему менее навязчивой.

Сначала журналист советует убрать сообщение «Давайте завершим настройку вашего ПК», появляющееся после «чистой» установки или обновления. Для этого нужно открыть «Система», затем «Уведомления», перейти в «Дополнительные параметры» и снять флажки со всех пунктов.

Отдельно Миниман обратил внимание на рекомендации платных сервисов: Windows может предлагать подписку OneDrive, покупку лицензии Office и другие услуги на основе действий пользователя. Отключить такие подсказки поможет подраздел «Рекомендации и предложения» в разделе «Конфиденциальность и безопасность».

Кроме того, автор рекомендует удалить сервис искусственного интеллекта Copilot, который находится в списке «Установленные приложения». Ранее в MakeUseOf также предупреждали, что чистка реестра Windows небезопасна, а дефрагментация SSD не требуется.