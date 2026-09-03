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Высокая пожарная опасность в Татарстане: объявлено штормовое предупреждение

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане с 4 по 7 сентября ожидается высока...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане из-за угрозы лесных пожаров. Как сообщили в Гидрометцентре республики, с 4 по 7 сентября в восточных и южных районах ожидается четвертый, предпоследний класс пожарной опасности.

Это значит, что даже небольшой источник огня может спровоцировать крупный пожар. Сухая растительность и лесная подстилка становятся крайне горючими, поэтому неосторожное обращение с огнем способно обернуться бедствием в считанные минуты.

Власти рекомендуют жителям проявлять максимальную осторожность. В зависимости от ситуации могут ввести ограничения на разведение костров, использование мангалов и сжигание сухой травы, а также запретить въезд в леса на транспорте.

Отметим, что четвертый класс опасности — еще не максимальный. Существует и пятый, чрезвычайный, но и нынешний уровень уже требует внимательного отношения к лесу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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