Высокая пожарная опасность в Татарстане: объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане из-за угрозы лесных пожаров. Как сообщили в Гидрометцентре республики, с 4 по 7 сентября в восточных и южных районах ожидается четвертый, предпоследний класс пожарной опасности.

Это значит, что даже небольшой источник огня может спровоцировать крупный пожар. Сухая растительность и лесная подстилка становятся крайне горючими, поэтому неосторожное обращение с огнем способно обернуться бедствием в считанные минуты.

Власти рекомендуют жителям проявлять максимальную осторожность. В зависимости от ситуации могут ввести ограничения на разведение костров, использование мангалов и сжигание сухой травы, а также запретить въезд в леса на транспорте.

Отметим, что четвертый класс опасности — еще не максимальный. Существует и пятый, чрезвычайный, но и нынешний уровень уже требует внимательного отношения к лесу.