Обычная варёная свёкла превращается в закуску с ресторанным вкусом: добавляю орехи, чеснок и немного специй
ПроКазань
Обычная варёная свёкла может стать основой удивительно вкусной закуски, которая достойно смотрится даже на праздничном столе. Достаточно дополнить её грецкими орехами, чесноком, свежей зеленью и ароматными пряностями.
По сочетанию ингредиентов блюдо напоминает грузинское пхали. Естественная сладость свёклы прекрасно гармонирует с ореховыми нотками, лёгкой кислинкой и пикантностью чеснока. При этом для приготовления не потребуется ни майонез, ни дорогостоящие продукты.
Какие ингредиенты понадобятся
свёкла — 500 г;
грецкие орехи — 100 г;
чеснок — 3 зубчика;
свежая кинза — 30 г;
хмели-сунели — 1 ч. л.;
молотый кориандр — ½ ч. л.;
винный уксус — 1 ст. л.;
растительное масло — 1 ст. л.;
соль и острый красный перец — по вкусу;
зёрна граната для украшения.
Если не нравится характерный аромат кинзы, её можно заменить свежей петрушкой.
Как правильно подготовить свёклу
Корнеплоды тщательно вымойте и отварите до мягкости, не снимая кожуры. В зависимости от размера овощей приготовление займёт 40–60 минут или немного больше.
Для более насыщенного вкуса свёклу можно запечь в фольге при температуре 190 °C в течение 60–90 минут.
Готовые корнеплоды остудите, очистите и натрите на мелкой тёрке. Если выделилось слишком много сока, слегка отожмите овощную массу.
Как приготовить ароматную ореховую заправку
Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде, остудите и измельчите в блендере вместе с чесноком и кинзой.
Добавьте хмели-сунели, кориандр, винный уксус, растительное масло и немного острого перца. Измельчите ингредиенты до состояния мелкой влажной крошки.
Соедините ореховую заправку со свёклой, посолите и тщательно перемешайте.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не измельчайте орехи слишком долго. Если превратить их в однородную маслянистую пасту, закуска потеряет приятную текстуру. Небольшие ореховые крупинки делают блюдо гораздо интереснее.
Как красиво подать свекольную закуску
Уберите приготовленную массу в холодильник на 30–60 минут. За это время овощи пропитаются ароматом чеснока и специй.
Смочите руки прохладной водой и сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. Сделайте в центре каждого небольшое углубление и украсьте несколькими зёрнами граната.
Можно выбрать и более простую подачу: распределить закуску по ломтикам подсушенного бородинского хлеба, дополнить свежей зеленью и измельчёнными орехами.
Почему эта закуска получается такой вкусной
Каждый ингредиент выполняет свою задачу. Свёкла обеспечивает естественную сладость, грецкие орехи придают насыщенность, чеснок добавляет пикантность, а винный уксус уравновешивает вкус.
Закуска прекрасно сочетается с запечённым мясом, картофелем, свежими лепёшками и овощными блюдами. Её можно приготовить заранее и подать к новогоднему столу вместо привычных салатов с майонезом.
Яркий бордовый цвет, рубиновые зёрна граната и выразительный аромат пряностей превращают недорогой корнеплод в настоящее украшение праздничного меню.
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