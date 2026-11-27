Обычная варёная свёкла может стать основой удивительно вкусной закуски, которая достойно смотрится даже на праздничном столе. Достаточно дополнить её грецкими орехами, чесноком, свежей зеленью и ароматными пряностями.

По сочетанию ингредиентов блюдо напоминает грузинское пхали. Естественная сладость свёклы прекрасно гармонирует с ореховыми нотками, лёгкой кислинкой и пикантностью чеснока. При этом для приготовления не потребуется ни майонез, ни дорогостоящие продукты.

Какие ингредиенты понадобятся

свёкла — 500 г;

грецкие орехи — 100 г;

чеснок — 3 зубчика;

свежая кинза — 30 г;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

молотый кориандр — ½ ч. л.;

винный уксус — 1 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль и острый красный перец — по вкусу;

зёрна граната для украшения.

Если не нравится характерный аромат кинзы, её можно заменить свежей петрушкой.

Как правильно подготовить свёклу

Корнеплоды тщательно вымойте и отварите до мягкости, не снимая кожуры. В зависимости от размера овощей приготовление займёт 40–60 минут или немного больше.

Для более насыщенного вкуса свёклу можно запечь в фольге при температуре 190 °C в течение 60–90 минут.

Готовые корнеплоды остудите, очистите и натрите на мелкой тёрке. Если выделилось слишком много сока, слегка отожмите овощную массу.

Как приготовить ароматную ореховую заправку

Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде, остудите и измельчите в блендере вместе с чесноком и кинзой.

Добавьте хмели-сунели, кориандр, винный уксус, растительное масло и немного острого перца. Измельчите ингредиенты до состояния мелкой влажной крошки.

Соедините ореховую заправку со свёклой, посолите и тщательно перемешайте.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не измельчайте орехи слишком долго. Если превратить их в однородную маслянистую пасту, закуска потеряет приятную текстуру. Небольшие ореховые крупинки делают блюдо гораздо интереснее.

Как красиво подать свекольную закуску

Уберите приготовленную массу в холодильник на 30–60 минут. За это время овощи пропитаются ароматом чеснока и специй.

Смочите руки прохладной водой и сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. Сделайте в центре каждого небольшое углубление и украсьте несколькими зёрнами граната.

Можно выбрать и более простую подачу: распределить закуску по ломтикам подсушенного бородинского хлеба, дополнить свежей зеленью и измельчёнными орехами.

Почему эта закуска получается такой вкусной

Каждый ингредиент выполняет свою задачу. Свёкла обеспечивает естественную сладость, грецкие орехи придают насыщенность, чеснок добавляет пикантность, а винный уксус уравновешивает вкус.

Закуска прекрасно сочетается с запечённым мясом, картофелем, свежими лепёшками и овощными блюдами. Её можно приготовить заранее и подать к новогоднему столу вместо привычных салатов с майонезом.

Яркий бордовый цвет, рубиновые зёрна граната и выразительный аромат пряностей превращают недорогой корнеплод в настоящее украшение праздничного меню.

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