Какие цветы подарить маме: подбираем букет по её характеру и образу жизни
Цветы — один из способов выразить благодарность, любовь и внимание к маме. Чтобы подарок оказался по-настоящему особенным, при выборе композиции стоит учитывать её увлечения, привычки и индивидуальный стиль. Сервис доставки цветов PIONFLO предлагает авторские букеты на любой вкус с гарантией свежести 72 часа.
Почему цветы остаются символом любви
Обычай преподносить цветы близким существует с древних времён. Распустившиеся бутоны символизировали возрождение и благодарность. Сегодня букет помогает выразить тёплые чувства в День матери, семейный праздник или без особого повода.
Как подобрать цветы по характеру мамы
Для деловой и стильной мамы
Ценительницам элегантности, сдержанности и лаконичности подойдут композиции из цветов одного вида в минималистичной упаковке. Розы, пышные хризантемы или изящные гвоздики насыщенных оттенков подчеркнут утончённый вкус получательницы. Такой подарок станет выражением уважения и восхищения.
Для заботливой мамы, которая любит домашний уют
Передать нежность и признательность помогут воздушные композиции в мягких пастельных тонах. Удачным решением станут букеты из гортензий, кустовых роз и хризантем, напоминающих ромашки. Подобные сочетания создают атмосферу душевного тепла и гармонии.
Для творческой мамы
Любительниц искусства, дизайна и рукоделия можно порадовать нестандартными флористическими композициями. Оригинальная цветовая палитра, декоративные стразы или выложенная цветами первая буква имени сделают подарок индивидуальным и подчеркнут неординарность мамы.
Для энергичной и жизнерадостной мамы
Женщинам, которые любят активный отдых, путешествия и новые знакомства, подойдут выразительные букеты в коралловых, малиновых, жёлтых и оранжевых тонах. Праздничное настроение композиции помогут придать декоративные перья, банты или сверкающие элементы.
Что делать, чтобы цветы дольше оставались свежими
Флористы PIONFLO советуют придерживаться нескольких правил:
Перед размещением цветов в вазе обновить срезы стеблей под углом 45 градусов.
Использовать прохладную чистую воду, заменяя её каждые один-два дня.
Регулярно промывать вазу.
Не оставлять букет под прямыми солнечными лучами, возле отопительных приборов и на сквозняке.
Контроль качества цветочной продукции позволяет сервису предоставлять гарантию свежести букетов на 72 часа.
Как порадовать маму на расстоянии
Даже находясь в другом городе, можно устроить близкому человеку приятный сюрприз. Сервис PIONFLO осуществляет круглосуточную доставку цветов в Казани и других российских городах без выходных.
Курьер привезёт композицию в согласованное время и передаст её получательнице лично. Дополнить подарок можно открыткой с искренними пожеланиями.
Подберите подходящую композицию в каталоге PIONFLO, чтобы выразить любовь и благодарность маме с помощью цветов.
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