Какие продукты нельзя покупать заранее к Новому году: список того, что быстро портится
Про Казань
Перед Новым годом многие стараются закупать продукты заранее, чтобы избежать очередей и резкого увеличения расходов в последние дни декабря. Однако не все покупки одинаково хорошо переносят длительное хранение.
Некоторые продукты могут потерять свежесть еще до праздника, даже если лежат в холодильнике. Поэтому составлять список покупок лучше с учетом сроков годности и условий хранения.
Какие продукты лучше покупать ближе к празднику
Свежая зелень. Укроп, петрушка, салатные листья и другие травы быстро теряют упругость. Даже в холодильнике они могут увядать, особенно при неправильном хранении.
Свежая рыба. Охлажденную рыбу желательно приобретать незадолго до приготовления. Если покупка сделана заранее, продукт лучше заморозить при подходящих условиях.
Молочные продукты с коротким сроком годности. Сливки, мягкие сыры и некоторые виды творога необходимо выбирать с учетом даты изготовления и срока хранения.
Готовые салаты. Покупать их за несколько дней до Нового года рискованно, особенно если в составе есть скоропортящиеся ингредиенты и заправка.
Свежие ягоды. Малина, клубника и другие нежные ягоды быстро теряют внешний вид. Для десертов, которые будут готовиться позднее, удобнее использовать замороженные продукты.
Что можно купить заранее
Крупы, сахар, муку, макароны, растительное масло, консервы и специи можно приобрести за несколько недель до праздника при условии соблюдения сроков годности.
Замороженное мясо и рыбу также можно покупать заранее, если есть возможность обеспечить правильное хранение при температуре морозильной камеры около минус 18 градусов.
Твердые сыры, яйца и другие охлажденные продукты следует выбирать с учетом даты на упаковке и рекомендаций производителя.
Как избежать лишних расходов
Перед походом в магазин полезно составить меню и разделить покупки на две группы: продукты длительного хранения и скоропортящиеся ингредиенты.
Первые можно приобретать постепенно в течение декабря, а вторые — ближе к дате приготовления.
Такой подход поможет избежать лишних трат, сократить количество пищевых отходов и сохранить качество праздничных блюд.
Может быть интересно
- Что обязательно должно быть на новогоднем столе 2027 года: семь продуктов для привлечения достатка
- Какой десерт приготовить на Новый год 2027: пять сладких блюд для праздничного стола
- Что нельзя ставить на новогодний стол 2027 года: какие блюда не понравятся Огненной Козе
- Какие фрукты поставить на Новый год 2027 для привлечения удачи: мандарины, гранаты и не только
- Какую обувь выбрать на Новый год 2027: приметы и советы для праздничного образа
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец