Какие продукты нельзя покупать заранее к Новому году: список того, что быстро портится

Перед Новым годом многие стараются закупать продукты заранее, чтобы избежать очередей и резкого увеличения расходов в последние дни декабря. Однако не все покупки одинаково хорошо переносят длительное хранение.

Некоторые продукты могут потерять свежесть еще до праздника, даже если лежат в холодильнике. Поэтому составлять список покупок лучше с учетом сроков годности и условий хранения.

Какие продукты лучше покупать ближе к празднику

Свежая зелень. Укроп, петрушка, салатные листья и другие травы быстро теряют упругость. Даже в холодильнике они могут увядать, особенно при неправильном хранении.

Свежая рыба. Охлажденную рыбу желательно приобретать незадолго до приготовления. Если покупка сделана заранее, продукт лучше заморозить при подходящих условиях.

Молочные продукты с коротким сроком годности. Сливки, мягкие сыры и некоторые виды творога необходимо выбирать с учетом даты изготовления и срока хранения.

Готовые салаты. Покупать их за несколько дней до Нового года рискованно, особенно если в составе есть скоропортящиеся ингредиенты и заправка.

Свежие ягоды. Малина, клубника и другие нежные ягоды быстро теряют внешний вид. Для десертов, которые будут готовиться позднее, удобнее использовать замороженные продукты.

Что можно купить заранее

Крупы, сахар, муку, макароны, растительное масло, консервы и специи можно приобрести за несколько недель до праздника при условии соблюдения сроков годности.

Замороженное мясо и рыбу также можно покупать заранее, если есть возможность обеспечить правильное хранение при температуре морозильной камеры около минус 18 градусов.

Твердые сыры, яйца и другие охлажденные продукты следует выбирать с учетом даты на упаковке и рекомендаций производителя.

Как избежать лишних расходов

Перед походом в магазин полезно составить меню и разделить покупки на две группы: продукты длительного хранения и скоропортящиеся ингредиенты.

Первые можно приобретать постепенно в течение декабря, а вторые — ближе к дате приготовления.

Такой подход поможет избежать лишних трат, сократить количество пищевых отходов и сохранить качество праздничных блюд.

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