Татарстан признан лидером ПФО по цифровизации агропрома
Татарстан возглавил рейтинг цифровой трансформации агропромышленного комплекса среди регионов Приволжского федерального округа по итогам третьего квартала 2026 года. Итоги подвели на совещании по вопросам цифровизации АПК в Уфе под председательством статс-секретаря – заместителя министра сельского хозяйства Максима Увайдова, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Первый заместитель главы аграрного ведомства республики Ленар Гарипов представил результаты внедрения технологий: уровень цифровизации в животноводстве достиг 75%, в растениеводстве – 60%, в механизации – 41%. Цифровыми решениями охвачено более 158 тысяч голов скота, свыше 1,7 миллиона гектаров пашни и более 8 тысяч единиц техники. Также в республике оцифровано 42 876 полей площадью 2,76 миллиона гектаров, а региональная система метеомониторинга обеспечивает сбор данных непосредственно с полей.
Отдельное внимание уделяется подготовке кадров: на базе Казанского государственного аграрного университета реализуются 137 дисциплин, по которым ежегодно обучаются более 5 тысяч студентов, подготовлено 25 научных статей по ИИ в АПК и разработано 19 информационных систем. В 2026 году программы дополнительного профессионального образования прошли более 1200 специалистов отрасли, при этом свыше 75% слушателей применяют полученные знания на практике. К 2027 году Татарстан планирует довести уровень цифровизации в животноводстве до 85%, в растениеводстве – до 70%, в механизации – до 61%.
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