Татарстан возглавил рейтинг цифровой трансформации агропромышленного комплекса среди регионов Приволжского федерального округа по итогам третьего квартала 2026 года. Итоги подвели на совещании по вопросам цифровизации АПК в Уфе под председательством статс-секретаря – заместителя министра сельского хозяйства Максима Увайдова, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Первый заместитель главы аграрного ведомства республики Ленар Гарипов представил результаты внедрения технологий: уровень цифровизации в животноводстве достиг 75%, в растениеводстве – 60%, в механизации – 41%. Цифровыми решениями охвачено более 158 тысяч голов скота, свыше 1,7 миллиона гектаров пашни и более 8 тысяч единиц техники. Также в республике оцифровано 42 876 полей площадью 2,76 миллиона гектаров, а региональная система метеомониторинга обеспечивает сбор данных непосредственно с полей.

Отдельное внимание уделяется подготовке кадров: на базе Казанского государственного аграрного университета реализуются 137 дисциплин, по которым ежегодно обучаются более 5 тысяч студентов, подготовлено 25 научных статей по ИИ в АПК и разработано 19 информационных систем. В 2026 году программы дополнительного профессионального образования прошли более 1200 специалистов отрасли, при этом свыше 75% слушателей применяют полученные знания на практике. К 2027 году Татарстан планирует довести уровень цифровизации в животноводстве до 85%, в растениеводстве – до 70%, в механизации – до 61%.