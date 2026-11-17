Рождественскую выпечку можно превратить в настоящее украшение праздничного стола, если придать привычным булочкам необычную форму. Дрожжевые булочки с маком, закрученные в виде венка, получаются мягкими внутри, с ароматной сладкой начинкой и аппетитной золотистой корочкой.

Главная особенность рецепта — способ формирования. Тесто раскатывают в длинные полосы, покрывают маковой начинкой, скручивают и соединяют в красивое кольцо. В результате получается большой съедобный венок, который можно поставить в центр рождественского стола и разламывать на отдельные порции.

Какие продукты понадобятся

На один большой венок из 8–10 булочек:

Для теста:

пшеничная мука — 450 г;

молоко — 220 мл;

сухие дрожжи — 7 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 60 г;

сливочное масло — 60 г;

соль — ½ ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Для маковой начинки:

мак — 150 г;

молоко — 180 мл;

сахар — 70 г;

сливочное масло — 30 г;

мёд — 1 ст. л.

Для смазывания:

яичный желток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.;

сахарная пудра — для украшения.

Как приготовить мягкое дрожжевое тесто

Подогрейте молоко до 35–38 °C. Оно должно быть тёплым, но не горячим. Добавьте сахар и сухие дрожжи, перемешайте и оставьте на 5–10 минут, если этого требует инструкция к дрожжам. В отдельной миске соедините яйцо, соль и ванильный сахар. Растопите сливочное масло и немного остудите. Смешайте яичную и молочную массы, добавьте масло. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое тесто. Вымешивайте около 8–10 минут, пока масса не станет гладкой и эластичной. Накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте на 60–90 минут.

Тесто должно увеличиться примерно вдвое. После этого можно приступать к формированию булочек.

Как сделать ароматную маковую начинку

Мак промойте и переложите в небольшой сотейник. Залейте молоком, добавьте сахар и поставьте на небольшой огонь. Варите около 15–20 минут, периодически помешивая, пока мак не впитает основную часть жидкости. Добавьте сливочное масло и мёд. Снимите сотейник с огня и полностью остудите начинку. При желании измельчите её блендером или пропустите через мясорубку, чтобы получить более однородную консистенцию.

Начинка должна быть густой и не растекаться по тесту.

Как сформировать рождественский венок

Именно необычная формовка превращает обычную выпечку в праздничное украшение.

Подошедшее тесто обомните и разделите на две одинаковые части. Каждую часть раскатайте в прямоугольник толщиной примерно 4–5 мм. Равномерно распределите половину маковой начинки по поверхности, оставляя свободными края. Сверните пласт в плотный рулет по длинной стороне. Острым ножом разрежьте рулет вдоль на две полосы, оставив небольшой неразрезанный участок с одного конца. Переплетите две половины между собой срезами вверх, чтобы маковая начинка образовала красивый рисунок. Соедините концы, формируя кольцо, и аккуратно защипните шов. Повторите действия со второй частью теста. Переложите оба венка на противень с пергаментом, оставляя между ними свободное пространство. Накройте полотенцем и оставьте на 20–25 минут для дополнительной расстойки. Смешайте желток с молоком и аккуратно смажьте поверхность выпечки. Выпекайте в духовке при 180 °C примерно 25–30 минут до золотистого цвета.

Готовые венки немного остудите и при желании посыпьте сахарной пудрой.

Почему булочки получаются мягкими

Секрет заключается в правильно замешанном дрожжевом тесте и достаточном времени для подъёма.

Молоко делает мякиш нежным, сливочное масло придаёт приятный аромат, а сахар помогает получить красивую румяную поверхность.

Маковая начинка добавляет насыщенный вкус и хорошо сочетается с ванильными нотками теста.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не выкладывайте горячую маковую начинку на тесто. Она должна полностью остыть, иначе масло в тесте начнёт размягчаться, а рулет будет сложнее сформировать. При разрезании рулета используйте острый нож, чтобы не смять слои и сохранить красивый рисунок начинки.

Чем можно дополнить маковую начинку

Классический маковый вкус легко разнообразить.

Изюм добавит сладость и сделает начинку более сочной.

Грецкие орехи придадут приятный хруст.

Апельсиновая цедра добавит рождественский цитрусовый аромат.

Корица сделает выпечку более пряной.

Клюква добавит лёгкую кислинку.

Особенно интересное сочетание получается из мака, мёда и апельсиновой цедры.

Как красиво украсить рождественский венок

После выпекания дайте булочкам немного остыть.

Посыпьте их сахарной пудрой, чтобы создать эффект свежего снега.

Для праздничного оформления можно использовать несколько сушёных ягод клюквы, миндальные лепестки или небольшие веточки розмарина.

В центр венка можно положить несколько орехов или небольшую декоративную ёлочную композицию, не предназначенную для употребления в пищу.

Подавайте выпечку на большой круглой тарелке: так её форма будет особенно хорошо заметна.

Можно ли приготовить заранее

Маковую начинку удобно приготовить накануне и хранить в закрытом контейнере в холодильнике.

Тесто также можно замесить заранее и оставить для медленного подъёма в холодильнике, если это позволяет выбранная рецептура и режим работы дрожжей.

Готовые булочки после полного остывания храните в закрытом контейнере при комнатной температуре около 1–2 дней.

Перед подачей их можно немного прогреть в духовке при 150 °C.

Рождественские булочки с маком в форме венка — красивый вариант домашней выпечки, который заменит привычный пирог и станет украшением праздничного стола. Мягкое дрожжевое тесто, ароматная маковая начинка и необычная форма делают это угощение особенно привлекательным. А разламывать тёплые булочки за общим столом — отдельное удовольствие.

Может быть интересно: