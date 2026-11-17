Кампания по вакцинации от гриппа в Татарстане завершится к началу декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев в своем Telegram-канале.

Глава Минздрава также отметил, что в медицинские учреждения региона поступила новая партия вакцины — около 377 тысяч доз. Прививку можно сделать без предварительной записи, но только после осмотра врачом.